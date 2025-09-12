Inscrições para a etapa de João Pessoa do Circuito de Corridas CAIXA terminam na terça-feira (16)

(Foto: Fernanda Paradizo / HT Sports)





A etapa de João Pessoa do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series em 2025 segue com inscrições abertas até terça-feira (16). A prova será no dia 21 de setembro, no Largo da Gameleira, com percurso nas distâncias de 5km e 10km, além de caminhada de 5km.

Quem ainda não garantiu um lugar no pelotão de largada deve entrar no site do evento e fazer a inscrição on-line: https://circuitocaixa.com/2025-joao-pessoa/. A página oficial traz as informações para os atletas amadores e de elite, incluindo o regulamento geral e detalhes do percurso.

Os participantes do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series têm duas opções de kit, o CAIXA e o Popular. O primeiro tem preço de R$ 89,00 (mais R$ 8,90 taxa de serviço), enquanto o segundo custa R$ 59,00 (mais R$ 5,90 taxa de serviço). Confira as características de cada um:

KIT CAIXA

- Número de Peito (de uso obrigatório e intransferível)

- Chip de cronometragem

- Camiseta

- Sacola

- Medalha de participação (pós-prova)





KIT POPULAR

- Número de Peito (de uso obrigatório e intransferível)

- Chip de cronometragem

- Medalha de participação





Descontos - Quem utilizar o cartão de crédito CAIXA como forma de pagamento terá 20% de desconto ao confirmar sua participação na prova. Já os corredores acima de 60 anos pagarão 50% do valor da inscrição (esse desconto não é acumulativo com o desconto do Cartão de Crédito CAIXA e tem vagas limitadas).

Gameleira - Situado à beira-mar, entre as praias de Tambaú e Manaíra, o Largo da Gameleira promete ser uma atração a mais para os corredores, seus amigos e familiares. O nome faz referência à árvore Gameleira, nativa da Mata Atlântica e uma das mais antigas da cidade, que se tornou símbolo de preservação ambiental na orla pessoense.

O espaço combina localização privilegiada, importância histórica e belezas naturais. A entorno do Largo da Gameleira foi gradualmente urbanizado, se tornando um ponto de encontro para locais e turistas em eventos culturais, sociais, esportivos e de lazer.

Temporada 2025 - O Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series terá três provas a mais em relação ao ano passado. Após a abertura em Cuiabá e a prova em Maceió, a caravana pega a estrada para cumprir agenda com os corredores brasileiros nas seguintes cidades: João Pessoa/PB (21/09); Rio de Janeiro/RJ (28/09); Aracaju/SE (05/10); São Luís/MA (12/10); Natal/RN (19/10).

Pegada do Bem - Além do incentivo à corrida, uma das marcas registradas do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series é o Pegada do Bem, uma ação social criada há 11 anos pela HT Sports com o objetivo de arrecadar tênis de corrida doados pelos participantes em todos os eventos.

Para as etapas da temporada 2025, os atletas têm um incentivo a mais. Quem doar um par de tênis em bom estado durante a entrega de kits ou na arena do evento, ganha uma pochete de corrida exclusiva da CAIXA. Mas é preciso correr, porque somente os 150 primeiros doadores recebem o brinde.

História e tradição - Criado em 2004, recebeu mais de 336 mil pessoas em 154 provas pelo Brasil até 2024, considerando interrupção entre 2019 e 2023 em função da pandemia. Em 2024, no retorno às atividades, foram 11 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País. “Agora, o evento chega com quase 30% de crescimento, o que reafirma sua força como ferramenta de inclusão por meio de atividade física. É uma honra ver como a CAIXA apoia o Esporte Brasileiro. Da base ao topo”, comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports, confirmando que as demais sete etapas serão anunciadas em breve.