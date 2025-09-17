Seleção Brasileira de Escalada e Paraescalada disputa Mundial na Coreia do Sul

(Foto: Lena Drapella/IFSC)





A Seleção Brasileira de Escalada e Paraescalada embarcou rumo ao maior desafio internacional da temporada: o Campeonato Mundial de Escalada e Paraescalada 2025, que acontece em Seul, Coreia do Sul, de 20 a 28 de setembro. O evento reunirá centenas de atletas de diversos países e é considerado o torneio mais importante do calendário bienal da Federação Internacional de Escalada Esportiva (IFSC).

Realizado a cada dois anos, a competição é a maior em número de participantes da IFSC, reunindo provas nas três modalidades oficiais: Boulder, Guiada e Velocidade e a Paraescalada.

Este ano, o Brasil será representado por sete atletas, divididos entre o time principal e a Paraescalada. No time principal, estão confirmados Anja Köhler (SC), em sua segunda participação no Mundial adulto, e André Macedo (SP), que fará sua estreia na competição adulta.

Na Paraescalada, pelo segundo Mundial consecutivo, o Brasil terá mais de um atleta em ação. Desta vez, serão cinco representantes em quatro categorias diferentes: Igor Mesquita (RP3), Marina Dias (RP3), Eduardo M. Schaus (AU2), Leonardo Vilha (AU3) e Luciano Frazão (AL2).

A temporada de 2025 já entrou para a história da Escalada e Paraescalada brasileira. Só na Paraescalada, os atletas chegaram a cinco finais e conquistaram três medalhas em duas etapas da Copa do Mundo. Entre os destaques, está a paulista Marina Dias, que soma duas medalhas neste circuito e chega ao Mundial para defender o título de Campeã Mundial em sua categoria, consolidando-se como uma das grandes favoritas da competição.

No time principal, o destaque será Anja Köhler, campeã da Tríplice Coroa do Brasileiro de Escalada 2025, ao vencer as três modalidades olímpicas (Boulder, Guiada e Velocidade). A atleta também fez história ao alcançar a semifinal da etapa de Chamonix da Copa do Mundo de Escalada, na França, um feito inédito para o Brasil desde 2009 e que não era alcançado por uma atleta brasileira desde 2006.

Como acompanhar

A competição tem início na noite da próxima quinta-feira, com as Qualificatórias Femininas e Masculinas da Paraescalada. Seguindo o padrão dos eventos IFSC, não haverá transmissão das fases qualificatórias, somente das fases semifinal e final. Contudo, será possível acompanhar os resultados das qualificatórias ao vivo através do Result Service IFSC. As transmissões acontecem pelo canal do Youtube da IFSC.

A modalidade Guiada

A escalada Guiada é uma das três modalidades da escalada esportiva presentes nos Jogos Olímpicos. É realizada em muros com até 15 metros de altura e os atletas utilizam uma corda para proteção. O objetivo é chegar o mais alto possível, superando os desafios que as rotas/vias montadas por especialistas oferecem.

Cada atleta conta com apenas uma tentativa na via, com o tempo máximo de 6 minutos. Ao escalar, deve passar a corda, em sequência, nas proteções fixadas na parede. O atleta que chegar mais alto na via ganha a competição. O score de Top, para quando o atleta passa a corda na última proteção da via, é o mais alto. Em casos de empates, o tempo pode ser usado para definir o vencedor.

O principal desafio da modalidade é a resistência, pois são escaladas longas e difíceis.

A modalidade Boulder

O Boulder é uma das três modalidades da escalada esportiva presente nos Jogos Olímpicos, fazendo parte da prova combinada Boulder & Guiada. É realizada em muros de no máximo 5 metros de altura, sem cordas, com um colchão na base para proteger eventuais quedas.

No boulder, são definidos de 4 a 5 desafios, a depender da fase. Os atletas têm entre quatro e cinco minutos para completar cada desafio. Ganha quem completar mais desafios em menos tentativas.