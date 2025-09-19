Laura Pigossi e Carol Meligeni confirmadas na lista do Rio Ladies Open

(Foto: Marcello Zambrana)





Foi divulgada a lista oficial das tenistas que disputarão o Rio Ladies Open, o WTA do Rio de Janeiro, evento que acontece entre os dias 12 e 19 de outubro, na Techset Academy. A competição conta com premiação de US$ 115 mil e oferece 125 pontos no ranking mundial da WTA.

Duas brasileiras estão confirmadas na diretamente na chave: Laura Pigossi, 180ª colocada, medalhista olímpica de bronze em 2021 nas duplas, e Carol Meligeni Alves, 237ª.

“Estou muito feliz em poder jogar o Rio Ladies Open, mais um torneio grande no Brasil para o tênis feminino. O Rio e o Brasil precisam disso, torneios desse nível, com grandes jogadoras. E jogar no seu país não tem nada igual, com apoio da torcida que sempre nos faz dar 110% em quadra”, disse Laura.

“O tênis brasileiro vive um momento especial, e nada simboliza melhor isso do que a sequência de torneios femininos neste segundo semestre, como o Rio Ladies Open, um WTA 125. Jogar no Brasil é muito importante: competir em alto nível, evoluir constantemente e, ao mesmo tempo, estar perto de casa, com o apoio da torcida e da família. Estou muito animada, porque acredito que é uma grande oportunidade para todas as brasileiras somarem pontos e, acima de tudo, elevarem o nível de jogo. O resto vem como consequência”, destacou Carol.

A principal favorita será a argentina Solana Sierra, 72ª do mundo, que fez história para o tênis argentino ao furar o qualifying e atingir as oitavas de final em Wimbledon, o torneio mais tradicional do esporte. Ela bateu pelo caminho a favorita britânica Katie Boulter. A tenista ainda furou os qualies de Roland Garros e Cincinnati, dois dos maiores eventos do planeta.

A egípcia Mayar Sherif, 100ª colocada, será a segunda favorita, seguida pela húngara Panna Udvardy. Outro destaque é a italiana Martina Trevisan, semifinalista de Roland Garros em 2022 e quadrifinalista em 2020. A ex-top 20 vem buscando o retorno ao melhor nível após nove meses de ausência do circuito mundial. A eslovaca Polona Hercog, ex-top 40, também disputa o evento.

Veja a lista do Rio Ladies Open:

1 - SOLANA SIERRA (ARG) 72

2 - MAYAR SHERIF (EGY) 100

3 - PANNA UDVARDY (HUN) 113

4 - SIMONA WALTERT (SUI) 117

5 - JULIA GRABHER (AUT) 122

6 - LEYRE ROMERO GORMAZ (ESP) 127

7 - MARTINA TREVISAN (ITA) 127 SR

8 - MARIA LOURDES CARLE (ARG) 129

9 - SINJA KRAUS (AUT) 133

10 - MAJA CHWALINSKA (POL) 135

11 - OLEKSANDRA OLIYNYKOVA (UCR) 163

12 - JULIA RIERA (ARG) 171

13 - POLONA HERCOG (SLO) 171 SR

14 - LAURA PIGOSSI (BRA) 180

15 - CAROLE MONNET (FRA) 200

16 - TARA WUERTH (ALE) 218

17 - IRENE BURILLO (ESP) 221

18 - EVA VEDDER (HOL) 223

19 - MIRIAM BULGARU (ROM) 232

20 - CAROLINA ALVES (BRA) 237

21 - SADA NAHIMANA (BRI) 245

22 - EKATERINE GORGODZE (GEO) 248

23 - NICOLE FOSSA HUERGO (ITA) 250





Victoria Barros muda planejamento e desiste

A potiguar Victória Barros, que mora na França, e havia pedido um convite para o Rio Ladies Open e o ENGIE Open by MundoTênis Tours, em Florianópolis, mudou seu planejamento de torneios e não irá mais jogar as competições no Rio de Janeiro e em Florianópolis. Nos próximos dias a organização irá revelar convite para novas jogadoras.