Fluminense bate Vitória em jogo com expulsões e se recupera no Brasileirão

(Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

O Fluminense venceu o Vitória por 1 a 0 neste sábado (20), no Barradão, na abertura da 24ª rodada do Brasileirão. Hércules fez um belo gol em um primeiro tempo com uma expulsão para cada lado, de Dudu e Igor Rabello. A etapa final foi de pressão rubro-negra e resistência tricolor.

O Flu encerrou um jejum de três jogos na Série A e subiu provisoriamente para o 8º lugar, com 31 pontos. A equipe de Renato Gaúcho tinha apenas duas vitórias nas últimas 10 rodadas (2E, 6D). O resultado também encerrou um período de sete anos sem vencer o Vitória (2E, 2D).

Já o Leão segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 22 pontos. A derrota deste sábado encerrou uma série invicta de seis partidas em casa no Brasileirão (2V, 4E).

O Fluminense volta a campo na terça-feira (23) para buscar a vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. O Tricolor precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 contra o Lanús, no Maracanã, às 21h30. Já o Vitória visita o Grêmio no próximo domingo (28), às 11h, pela 25ª rodada da Série A.

Expulsão deixa jogo animado

As muitas emoções do primeiro tempo de Vitória x Fluminense se concentraram a partir dos 25 minutos, após um período sonolento. Amarelado desde os 30 segundos de jogo, Dudu recebeu mais um cartão e foi expulso. Os dois times carimbaram a trave logo depois, com Erick (Vitória) e Cano (Flu).

Renato Gaúcho aproveitou o cenário e fez uma substituição dupla para tornar o Flu mais ofensivo: colocou Lezcano e Lavega nas vagas de Lima e Serna. As mudanças surtiram efeito, e Hércules abriu o placar aos 37 minutos com um belo chute colocado.

Segundo vermelho

O Fluminense caminhava para uma vitória tranquila até uma imprudência de Igor Rabello mexer novamente com o panorama antes do intervalo. Pouco depois de levar cartão amarelo, o zagueiro fez uma falta (duvidosa) em Renato Kayzer em disputa pelo alto e também foi expulso.

Os dois times ficaram com 10 jogadores para o segundo tempo, mas o Flu adotou uma postura de quem tinha um a menos. O Tricolor cedeu campo ao Vitória e se entrincheirou na defesa para segurar o resultado. O Leão sofreu para criar chances reais e só exigiu boas defesas de Fábio nos minutos finais.

Flashscore