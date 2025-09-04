Ídolo do Boca Juniors, Martín Palermo é o novo treinador do Fortaleza

O Fortaleza anunciou, na noite desta quarta-feira (3), a contratação do técnico argentino Martín Palermo. O ex-atacante, ídolo do Boca Juniors, chega para substituir Renato Paiva, demitido após dez jogos à frente da equipe. Palermo assinou contrato com o Tricolor até o final de 2025, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Segundo comunicado oficial do clube, o novo comandante é esperado para chegar já nos próximos dias, aproveitando o intervalo de competições durante a Data Fifa. Com ele, chegam também os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damian Leyes, os preparadores físicos Gaston Mendonza e Esteban Herrera, além do analista Renato Cornejo.

Martín Palermo será o terceiro treinador do Fortaleza em 2025. A temporada começou com Juan Pablo Vojvoda, que deixou o clube após mais de quatro anos. Na sequência, Renato Paiva comandou a equipe por dez partidas antes de ser desligado.

Como jogador, Palermo é o maior artilheiro da história do Boca Juniors, com 237 gols, além de títulos expressivos como Copa Libertadores (2000, 2007), Mundial de Clubes (2000) e seis campeonatos argentinos.

Como treinador, o argentino iniciou sua carreira como técnico no Godoy Cruz, na Argentina. Já passou por Arsenal de Sarandí, Unión Española (Chile), Pachuca (México), Curicó Unido (Chile), Aldosivi (Argentina), Platense (Argentina), Olímpia (Paraguai) e agora, Fortaleza.

