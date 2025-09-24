Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense

(Foto: André Durão)

O técnico Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense nesta terça-feira, após o empate com o Lanús por 1 a 1, no Maracanã, resultado que decretou a eliminação tricolor da Copa Sul-Americana. O treinador anunciou a saída do clube na última pergunta da coletiva. Antes disso, ele havia respondido normalmente a todas as perguntas da entrevista, que durou 17 minutos.

— Eu nem deveria estar falando isso com vocês, quem vai se manifestar é o presidente. Mas essas perguntas todas, de alguns gênios da internet, muita gente vai atrás desses gênios. Eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então a partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele.

— Sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente nós saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro e muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar a cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando de futebol, já que entendem para caramba.

Os dois auxiliares de Renato, Alexandre Mendes e Marcelo Salles, deixam o clube com o treinador. Inicialmente, o auxiliar permanente Marcão comando a equipe de forma interina. No domingo, o Tricolor enfrenta o Botafogo, pelo Brasileirão, no Maracanã.

Renato Gaúcho foi xingado e chamado de burro pela torcida do Fluminense nos últimos minutos do empate com o Lanús nesta terça. Durante a entrevista coletiva, minutos antes do anúncio do pedido de demissão, ele fez um desabafo ao ser perguntado sobre as críticas dos torcedores.

— Hoje em dia no futebol nada mais me surpreende. Dentro e fora de campo. Justamente devido às redes sociais. Todo mundo é treinador, todo mundo pega a rede social, opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada. Não são todas, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol. E aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer?

— Eu dei uma entrevista há uns dois meses e estou repetindo: acabou o futebol, acabou por causa das redes sociais. Tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, todo mundo é ruim — completou.

Renato chegou ao Fluminense no dia 3 de abril deste ano. Desde então, a equipe disputou 42 jogos, com 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. Sob o seu comando, o Tricolor chegou às semifinais da Copa do Mundo de Clubes e garantiu vaga nas semis da Copa do Brasil, que serão disputadas em dezembro, contra o Vasco. No Brasileirão, a equipe ocupa a 8ª colocação.

Globo Esporte