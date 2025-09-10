Campeão da F1 compara Antonelli a Bortoleto e critica o piloto italiano

(Foto: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Mesmo correndo em casa no GP da Itália de domingo (7), o calouro Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, não fez uma prova brilhante e foi criticado pelo canadense Jacques Villeneuve, campeão da Fórmula 1 pela Williams em 1997. O italiano de 19 anos terminou apenas em nono lugar no autódromo de Monza.

Kimi Antonelli cruzou a linha de chegada em oitavo, mas perdeu uma posição para Gabriel Bortoleto por ter sofrido uma punição de cinco segundos. Na crítica ao jovem, Villeneuve citou justamente a consistência demonstrada pelo brasileiro - também novato - e ressaltou que o italiano andou com carros da Mercedes na F1 por mais de 9 mil quilômetros antes do início do campeonato, ao contrário do piloto da Sauber:

– Se você olhar para Bortoleto, um novato em uma Sauber, ele traz bons resultados, bons pontos, é sólido. Você (Antonelli) está em uma Mercedes. Você fez milhões de testes no inverno, você está preparado. Você não chegou aqui como um jovem novato, você chegou aqui preparado – iniciou Villeneuve, à F1TV.

A punição dada a Antonelli teve como motivação um incidente na volta 42 de 53 da prova em Monza. O italiano disputou posição com Alexander Albon, da Williams, mas não deixou o espaço de um carro exigido por regra para o tailandês, que teve que passar pela grama.

Kimi foi punido por dirigir de forma errática pelos comissários, e a manobra do italiano também foi criticada por Villeneuve:

– Seu companheiro de equipe (George Russell) está andando na sua frente, ele tem mais do que o dobro de seus pontos. Você não pode ficar satisfeito com um nono lugar, e esse tipo de manobra, em que ele joga outro carro na grama, você não pode fazer na F1. Você faz isso na F4, e mesmo lá não se faz isso. Ele teve sorte de ter recebido apenas cinco segundos (de punição) – avaliou.

Depois de um bom início de ano e um pódio no GP do Canadá, Antonelli amarga uma fase ruim nas últimas etapas do campeonato. Desde o terceiro lugar em Montreal, Kimi somou apenas três pontos nas seis corridas seguintes. No mesmo período, Bortoleto conquistou seus 18 pontos no campeonato; os calouros Isack Hadjar (17), Liam Lawson (16) e Oliver Bearman (10) também pontuaram mais que o italiano.

Como resultado, o jovem caiu para o oitavo lugar no campeonato de pilotos, tendo sido superado justamente por Alexander Albon. Na visão de Villeneuve, Antonelli – que já foi chamado de “novo Verstappen” e chegou à F1 cercado de expectativa – está sofrendo justamente com a pressão que foi colocada em cima dele.

– Ele está pagando o preço pela forma como foi trazido para a F1. Ele foi trazido com muito alvoroço: ‘Ele é o próximo Max Verstappen’, ‘ele é o próximo Lewis Hamilton’; na verdade, está substituindo Lewis Hamilton. Quando você chega com esse tipo de imagem, você precisa corresponder, assim como o Max fez quando chegou, assim como Lewis. E isso não está acontecendo, e ele não está progredindo. Esse é o maior problema – concluiu.

Toto Wolff cita "decepção"

Gestor da Mercedes, Toto Wolff tem deixado claro desde o início da temporada que este ano é de aprendizado para Kimi Antonelli e que não está tão preocupado com os resultados do italiano. O chefe de equipe confirmou, inclusive, que o jovem permanecerá no time para 2026 – o vínculo dele se encerra neste ano.

Ainda assim, o austríaco deixou o tom compreensivo de lado por alguns instantes e criticou o desempenho de Antonelli no GP da Itália - não só pelo nono lugar na corrida, mas também por ter abandonado o segundo treino livre ainda no início ao escapar da pista e ficar preso na brita.

– Este fim de semana foi decepcionante. Decepcionante. Você não pode colocar o carro para ficar na brita e esperar estar lá (no topo). Toda a corrida foi decepcionante. Isso não muda nada no meu apoio e confiança no futuro dele, porque eu acho que ele vai ser muito, muito, muito bom. Mas hoje foi... decepcionante – concluiu.

Kimi Antonelli vai ter a oportunidade de se recuperar no GP do Azerbaijão, próxima etapa do Mundial. A corrida em Baku acontece no dia 21 deste mês, e o ge.globo vai acompanhar em tempo real.

