Jornalista prevê PSG fora do Campeonato Francês: "Em dois anos acabará o dinheiro"

(Foto: Thibaud MORITZ)

Soberano do Campeonato Francês, com nove títulos nos últimos 10 anos, o PSG vive um dilema para as próximas temporadas. Para o jornalista Daniel Riolo, comentarista da rádio "RMC", o futuro do clube está longe da Ligue 1 e passa por reativar o projeto de uma Superliga na Europa.

- Dentro de dois anos acabará o dinheiro na Ligue 1. Será um campeonato de centros de formação entre sim, sem interesse. O PSG não vai ter outra saída a não ser se unir com outros gigantes europeus. E eu vou apoiar, desde que haja uma reestruturação do futebol europeu - disse Riolo.

No projeto inicial da Superliga, divulgado em 2021, o PSG mostrou-se um dos clubes contra a ideia e defendeu a Uefa e a Ligue 1. Desde então, porém, o clube segue dominando o Campeonato Francês. Para Riolo, a postura foi uma hipocrisia.

- Naquele momento Nasser Al-Khelaifi (presidente do PSG) se colocou em seu cavalo branco e vendeu que o Campeonato Francês era o mais importante. Eu disse na época e repito agora: a Superliga é o futuro do PSG - completou.

Para justificar sua visão, o jornalista citou o clássico com o Olympique de Marselha, disputado na última segunda-feira. O PSG perdeu o jogo, que acabou esvaziado devido à premiação da Bola de Ouro no mesmo dia, que coroou Dembélé como melhor jogador do mundo.

- Os torcedores do PSG, muitos deles, já não sentem a mesma coisa por ganhar todo fim de semana. Inclusive, perder para o Marselha já não dói como antes. Esse cansaço matou as rivalidades da nossa liga - disse Riolo.

Na atual temporada, o PSG ocupa a segunda posição do Campeonato Francês, com os mesmos 12 pontos do líder Monaco. O time parisiense venceu quatro de seus cinco jogos neste início de competição.

Globo Esporte