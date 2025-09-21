Minas domina Praia Clube no clássico e fatura primeiro troféu da temporada na Copa Brasília

No primeiro clássico "Pão de Queijo" da temporada, o Minas levou a melhor sobre o Praia Clube e ficou com o troféu da Copa Brasília, competição que abre o ciclo 2025/26 para as duas equipes. A equipe de Belo Horizonte dominou a partida, fez 3 sets a 0 (parciais de 25/19, 25/22 e 25/19) e garantiu o título na noite de sábado no Ginásio da Federação de Voleibol do Distrito Federal.

Na sexta-feira, o Minas havia vencido o Brasília por 3 sets a 2 e abriu a competição com um triunfo. Neste domingo, Praia Clube bateu Brasília por 3 a 0 e garantiu o vice.

O grande nome do Minas no clássico foi a oposta Amanda, que anotou 19 pontos e foi a maior anotadora da partida. A ponteira Glayce e a central Thaísa marcaram 10 pontos cada uma e também se destacaram. O título ainda foi o primeiro do técnico italiano Lorenzo Pintus no comando da equipe.

O Minas volta à quadra no dia 23 de setembro, terça-feira, em Londrina, para enfrentar o time da casa pela Taça Brasil. O torneio amistoso ainda terá Sesc-Flamengo e Maringá na disputa.

Já o Praia, após o duelo sobre o Brasília, vai voltar as atenções para o Campeonato Mineiro, que começa no dia 2 de outubro na Arena Minas, em Belo Horizonte. Brasília e Mackenzie, além das anfitriãs, também participam.

Globo Esporte