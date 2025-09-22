Ex-goleiro Neneca morre aos 45 anos por infarto em MT

(Foto: União E.C.)

Anderson Soares da Silva, conhecido como Neneca, ex-goleiro profissional e atual gerente de futebol do União Esporte Clube, morreu nesta segunda-feira (22), aos 45 anos, em Rondonópolis. Ele estava internado na UTI da Santa Casa desde sexta-feira (19), após sofrer um infarto enquanto assistia a uma partida da categoria Sub-17 entre União e Academia.

O ex-atleta começou a passar mal durante o jogo e foi socorrido imediatamente. Inicialmente, recebeu atendimento na UPA, mas, devido à gravidade do caso, foi transferido para a Santa Casa. Exames apontaram que, além do infarto, Neneca tinha um aneurisma na artéria aorta e precisaria passar por uma cirurgia de tórax aberto. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu.

— Neneca era uma pessoa querida por todos, sempre bem-humorado e disposto a ajudar. Ele construiu uma trajetória marcante, com conquistas importantes no futebol brasileiro, incluindo títulos. Ficam as boas lembranças e o legado que ele deixou no esporte. É muito triste pela forma repentina como tudo aconteceu — lamentou o presidente do União, Paulo Barrionuevo Jr.

Neneca era um nome histórico para o União e também teve destaque nacional. Revelado pelo clube de Rondonópolis, construiu uma carreira sólida, defendendo equipes como União Barbarense, Santo André, Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, América-MG e Figueirense.

O ex-goleiro conquistou dois títulos nacionais. Em 2004, foi campeão da Série C na União Barbarense. Em 2015, foi campeão da Série D do Brasileiro pelo Botafogo-SP. Foi vice-campeão paulista em 2010 no Santo André, clube pelo qual atuou por seis temporadas. Ele também conquistou o Campeonato Catarinense de 2014, no Figueirense.

O União Esporte Clube deve divulgar, nas próximas horas, informações sobre o velório e o sepultamento. A morte de Neneca gera grande comoção entre torcedores, jogadores e dirigentes do futebol mato-grossense.

Globo Esporte