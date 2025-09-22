Bola de Ouro 2025: Dembélé é eleito o melhor jogador do mundo

|(Foto: Reuters)
A Bola de Ouro tem um dono inédito: Ousmane Dembélé, do PSG, foi eleito o melhor jogador do mundo na tradicional premiação organizada pela revista France Football, junto ao jornal L'Équipe e à Uefa. Entre os brasileiros, o atacante Raphinha, do Barcelona, ficou na quinta colocação, enquanto Vini Jr, do Real Madrid, foi o 16º.
Dembélé era visto como o grande favorito antes da premiação, uma vez que foi o maior destaque do elenco responsável por levar o PSG à inédita conquista da Champions League na temporada passada. O clube francês também faturou o Campeonato Francês e foi vice-campeão na Copa do Mundo de Clubes - além de conquistar a Supercopa e a Copa da França.
Confira o Top 30 da Bola de Ouro 2025:
1º- Dembélé (PSG e França)
2º - Yamal (Barcelona e Espanha)
3º- Vitinha (PSG e Portugal)
4º- Salah (Liverpool e Egito)
5º- Raphinha (Barcelona e Brasil)
6º- Hakimi (PSG e Marrocos)
7º- Mbappé (Real Madrid e França)
8º- Palmer (Chelsea e Inglaterra)
9º- Donnarumma (PSG e Itália)
10º- Nuno Mendes (PSG e Portugal)
11º - Pedri (Barcelona e Espanha)
12º - Kvaratskhelia (PSG e Geórgia)
13º - Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)
14º - Doué (PSG e França)
15º - Gyökeres (Sporting/Arsenal e Suécia)
16º - Vini Jr (Real Madrid e Brasil)
17º - Lewandowski (Barcelona e Polônia)
18º - McTominay (Napoli e Escócia)
19º - João Neves (PSG e Portugal)
20º - Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)
21º - Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné)
22º - Mac Allister (Liverpool e Argentina)
23º - Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)
24º - Fabián Ruíz (PSG e Espanha)
25º - Dumfries (Inter de Milão e Holanda)
26º - Haaland (Manchester City e Noruega)
27º - Rice (Arsenal e Inglaterra)
28º - Van Djik (Liverpool e Holanda)
29º - Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Alemanha)
30º - Olise (Bayern de Munique e França)
Muito obrigado. É excepcional o que estou vendo nesse momento. Estou sem palavras. Foi uma temporada fantástica com o PSG. Aconteceram inúmeras coisas na minha carreira... Estou nervoso. Vencer esse troféu e sendo entregue pelo Ronaldinho, uma lenda do futebol, estou sem palavras. Muito orgulho de tudo o que fiz na minha carreira."
— Dembélé, ao receber a Bola de Ouro
O atacante de 28 anos teve um total de 49 participações em gols em 53 partidas na temporada 2024/25. Ele marcou 35 gols e deu 14 assistências nas cinco competições disputadas pelo PSG. Vinte e um deles foram marcados apenas na Ligue 1, torneio no qual ele foi o artilheiro (empatado com Greenwood, do Olympique de Marselha).
Dembélé se torna o sexto jogador da França a conquistar o troféu, criado por um dos veículos mais tradicionais da imprensa do país. Ele se junta a Benzema (2022), Zidane (1998), Papin (1991), Platini (1983, 1984 e 1985) e Kopa (1958).
- Agradecer ao PSG. Me buscaram em 2023. Agradecer ao presidente, ao clube... É uma família. Tenho um contato muito próximo com o presidente. É como um pai para mim. Quero agradecer a toda a comissão técnica do Paris Saint-Germain. Luis Enrique foi muito importante para a minha carreira. Quero agradecer aos meus companheiros de equipe. Foi uma temporada magnífica. Em 2024/25, ganhamos praticamente tudo. Ganhamos os troféus coletivos... Claro, esse é um troféu individual, mas representa o coletivo - completou o atacante.
A premiação leva em consideração o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025. Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.
Segundo a "France Football", a Bola de Ouro segue três critérios principais em ordem de importância: 1) Desempenhos individuais, caráter decisivo e impressionante; 2) Desempenhos coletivos e conquistas; 3) Classe e fair play.
Globo Esporte