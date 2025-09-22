Bola de Ouro 2025: Dembélé é eleito o melhor jogador do mundo

A Bola de Ouro tem um dono inédito: Ousmane Dembélé, do PSG, foi eleito o melhor jogador do mundo na tradicional premiação organizada pela revista France Football, junto ao jornal L'Équipe e à Uefa. Entre os brasileiros, o atacante Raphinha, do Barcelona, ficou na quinta colocação, enquanto Vini Jr, do Real Madrid, foi o 16º.

Dembélé era visto como o grande favorito antes da premiação, uma vez que foi o maior destaque do elenco responsável por levar o PSG à inédita conquista da Champions League na temporada passada. O clube francês também faturou o Campeonato Francês e foi vice-campeão na Copa do Mundo de Clubes - além de conquistar a Supercopa e a Copa da França.

Confira o Top 30 da Bola de Ouro 2025:

1º- Dembélé (PSG e França)

2º - Yamal (Barcelona e Espanha)

3º- Vitinha (PSG e Portugal)

4º- Salah (Liverpool e Egito)

5º- Raphinha (Barcelona e Brasil)

6º- Hakimi (PSG e Marrocos)

7º- Mbappé (Real Madrid e França)

8º- Palmer (Chelsea e Inglaterra)

9º- Donnarumma (PSG e Itália)

10º- Nuno Mendes (PSG e Portugal)

11º - Pedri (Barcelona e Espanha)

12º - Kvaratskhelia (PSG e Geórgia)

13º - Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)

14º - Doué (PSG e França)

15º - Gyökeres (Sporting/Arsenal e Suécia)

16º - Vini Jr (Real Madrid e Brasil)

17º - Lewandowski (Barcelona e Polônia)

18º - McTominay (Napoli e Escócia)

19º - João Neves (PSG e Portugal)

20º - Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)

21º - Guirassy (Borussia Dortmund e Guiné)

22º - Mac Allister (Liverpool e Argentina)

23º - Bellingham (Real Madrid e Inglaterra)

24º - Fabián Ruíz (PSG e Espanha)

25º - Dumfries (Inter de Milão e Holanda)

26º - Haaland (Manchester City e Noruega)

27º - Rice (Arsenal e Inglaterra)

28º - Van Djik (Liverpool e Holanda)

29º - Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Alemanha)

30º - Olise (Bayern de Munique e França)





Muito obrigado. É excepcional o que estou vendo nesse momento. Estou sem palavras. Foi uma temporada fantástica com o PSG. Aconteceram inúmeras coisas na minha carreira... Estou nervoso. Vencer esse troféu e sendo entregue pelo Ronaldinho, uma lenda do futebol, estou sem palavras. Muito orgulho de tudo o que fiz na minha carreira."

— Dembélé, ao receber a Bola de Ouro

O atacante de 28 anos teve um total de 49 participações em gols em 53 partidas na temporada 2024/25. Ele marcou 35 gols e deu 14 assistências nas cinco competições disputadas pelo PSG. Vinte e um deles foram marcados apenas na Ligue 1, torneio no qual ele foi o artilheiro (empatado com Greenwood, do Olympique de Marselha).

Dembélé se torna o sexto jogador da França a conquistar o troféu, criado por um dos veículos mais tradicionais da imprensa do país. Ele se junta a Benzema (2022), Zidane (1998), Papin (1991), Platini (1983, 1984 e 1985) e Kopa (1958).

- Agradecer ao PSG. Me buscaram em 2023. Agradecer ao presidente, ao clube... É uma família. Tenho um contato muito próximo com o presidente. É como um pai para mim. Quero agradecer a toda a comissão técnica do Paris Saint-Germain. Luis Enrique foi muito importante para a minha carreira. Quero agradecer aos meus companheiros de equipe. Foi uma temporada magnífica. Em 2024/25, ganhamos praticamente tudo. Ganhamos os troféus coletivos... Claro, esse é um troféu individual, mas representa o coletivo - completou o atacante.

A premiação leva em consideração o desempenho dos jogadores na última temporada, desde o dia 1º de agosto de 2024 até o dia 2 de agosto de 2025. Todas as competições internacionais contam para a avaliação dos jurados, com exceção dos Jogos Olímpicos de 2024, que valeram para a edição anterior.

Segundo a "France Football", a Bola de Ouro segue três critérios principais em ordem de importância: 1) Desempenhos individuais, caráter decisivo e impressionante; 2) Desempenhos coletivos e conquistas; 3) Classe e fair play.

