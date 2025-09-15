Cartão de TODOS Sonhos é novo patrocinador do Esporte Clube Bahia SAF





O Esporte Clube Bahia SAF anuncia o Cartão de TODOS Sonhos como sua nova parceria. A empresa terá sua marca estampada na parte superior do uniforme da equipe masculina em um acordo pontual, válido para os próximos seis jogos entre setembro e outubro. A estreia acontece nesta segunda-feira (15), contra o Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Cartão de TODOS Sonhos é uma modalidade do Cartão de TODOS, o maior cartão de descontos do país, com mais de 20 milhões de filiados. Ele oferece descontos nas áreas de saúde, como exames, consultas, farmácias, além de educação, lazer, compras de itens essenciais e outros serviços.

Além da aplicação na camisa, a identidade visual da marca também estará presente em conteúdos digitais oficiais do Bahia, bem como em backdrops e materiais institucionais do Tricolor.

A união entre o clube e o Cartão de TODOS Sonhos nasce do propósito de oferecer experiências que vão além da simples exposição de marca. Ao apoiar iniciativas conectadas a histórias, sonhos e conquistas pessoais, a colaboração fortalece vínculos e amplia a identificação entre torcida, parceiro e instituição.

Segundo Rafael Soares, diretor de Marketing e Negócios do Esporte Clube Bahia SAF, a associação reafirma a postura do Esquadrão de se engajar em projetos que geram benefícios concretos no esporte e na sociedade.

“Ter o Cartão de TODOS Sonhos como parceiro é motivo de satisfação para o Bahia. É uma marca que compartilha do propósito de oferecer benefícios reais e acessíveis às pessoas, algo que dialoga diretamente com os valores do nosso clube. Essa parceria reforça o compromisso do Esquadrão em se associar a iniciativas que geram impacto positivo dentro e fora de campo”, afirmou.

Vice-Presidente Global do Grupo TODOS Internacional, Tales Vilar também comemora a parceria. “Marcar presença na camisa de um dos clubes mais tradicionais do Brasil é um passo muito significativo para o Cartão de TODOS Sonhos. Essa visibilidade amplia nossa conexão com milhões de torcedores e filiados do cartão, reforçando os princípios que valorizamos, como saúde, lazer e bem-estar”, pontua.

Carta dos Sonhos

Entre as iniciativas promovidas pelo projeto está a campanha especial “Carta dos Sonhos”, voltada para os novos filiados. A ação convida os participantes a escreverem suas histórias de vida e registrarem os desejos que gostariam de realizar.

Após o envio pela plataforma exclusiva, as cartas selecionadas são apresentadas no programa “Sabadão de TODOS”, exibido nacionalmente pela Band, aos sábados, às 20h30. Uma proposta que une emoção, esperança e a possibilidade real de transformar vidas.