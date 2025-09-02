Seleção Brasileira de Futebol para Amputados vence Sul-Americano e garante vaga na Copa 2026





No último sábado (30), a Mercado Livre Arena Pacaembu foi palco de uma conquista histórica, a Seleção Brasileira de Futebol para Amputados venceu o Uruguai na grande final da Copa Sul-Americana e sagrou-se tetracampeã do torneio. Com o título, o Brasil garantiu vaga na Copa do Mundo da categoria, que será disputada em 2026, na Costa Rica.

Além da seleção brasileira, o Uruguai (vice-campeão) e a Colômbia, que venceu a Argentina na disputa pelo terceiro lugar, também asseguraram classificação para o mundial. O campeonato reuniu em São Paulo, as melhores equipes do continente entre os dias 26 e 30 de agosto, em uma celebração de talento, superação e inclusão.

A final foi marcada por equilíbrio e emoção. Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Marquinhos, Felipe Valêncio, Pedro e Wesley converteram suas cobranças, enquanto o goleiro Agner brilhou ao defender duas finalizações adversárias, garantindo a vitória por 4 a 3 e o título para o Brasil.

“Nosso objetivo era ser campeão sul-americano. A equipe do Uruguai é muito qualificada, mas demos um passo além, conquistamos a vaga para o mundial. Essa conquista é fruto de muito trabalho e dedicação”, destacou o jogador Alan Eduardo, o Mosquito.

“Foram dias intensos de luta, superação e entrega total. O aprendizado foi imenso e o resultado, inesquecível. Mais do que medalhas, levamos novas amizades e a certeza de que cada esforço valeu a pena”, afirmou Diego Nunes, coordenador de futebol da CBFA — Confederação Brasileira de Futebol para Amputados.

“Há 10 anos eu conquistava meu último título antes da amputação. Hoje, Deus me permitiu voltar ao mesmo lugar, de forma diferente, defendendo a Seleção Brasileira de Futebol para Amputados. Representar meu país foi um momento único que ficará para sempre na minha memória. Sou grato à comissão técnica por acreditar no meu trabalho e aos meus companheiros de equipe”, emocionou-se o capitão Wesley Soares, bicampeão sul-americano.

O evento contou com o apoio da CBF, por meio do programa CBF Transforma, do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP), da Prefeitura de São Paulo – via Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), que atua com o premiado programa Inclui Sampa, referência em políticas públicas de inclusão e acessibilidade urbana.

Entre os patrocinadores e apoiadores estiveram a Confederação Sul-Americana de Futebol para Amputados (CONSFA), o vereador Silvinho Leite, Lopes Kalil, Encante Vero, KE Comunicação, Mercur, Sinete, Startneuro, Eleva Marketing, Moment Frame, Grupo Poderoso, Raízes, Case, Ituana e Serras de Cunha.





Campanha da Seleção Brasileira

FASE DE GRUPOS

Brasil 9 x 0 Equador

Brasil 5 x 0 Peru

Brasil 1 x 0 Uruguai

SEMIFINAL

Brasil 1 x 0 Colômbia

FINAL

BRASIL 1 (4) x (3) 1 URUGUAI / PÊNALTI