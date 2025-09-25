Gabriel Bandeira bate recorde mundial e é bi dos 200m medley; Carol é tetra dos 100m livre

(Foto: Wander Roberto/CPB)

Carol Santiago precisou ser avisada que o ouro era dela em Singapura. Com baixa visão, a campeã paralímpica não tinha certeza se havia batido na frente para faturar o tetra dos 100m livre S12 do Mundial Paralímpico de natação. Gabriel Bandeira, por sua vez, não teve dúvidas de que o título era seu nos 200m medley S14 (para pessoas com deficiência intelectual), afinal quebrou o recorde mundial para se tornar bicampeão. Os dois nadadores foram os destaques entre as seis medalhas do Brasil nesta quinta-feira.

Além dos dois ouros, o Brasil faturou nesta quinta-feira uma prata com Lídia Cruz nos 50m livre S4 e três bronzes: Patrícia Santos (50m livre S4), Lucilene Sousa (100m livre S12) e Laila Abate (100m peito SB5). Apesar das conquistas do dia, o Brasil caiu da quarta para a sexta posição do quadro de medalhas: com 10 ouros, 12 pratas e nove bronzes.

Recorde mundial e ouro

Gabriel Bandeira voltou ao topo do pódio em uma competição internacional em grande estilo: com recorde mundial. O campeão paralímpico de Tóquio tinha ficado sem ouros em Paris, não em Singapura. Ele voou para conquistar o bicampeonato dos 200m medley S14 (classe para pessoas com deficiência intelectual), prova em que ele não faturava uma medalha desde o Mundial da Ilha da Madeira, em 2022.

Nesta quinta, Gabriel abriu a final disparando no nado borboleta, sua especialidade, colocando 0s86 de vantagem para o segundo colocado. O brasileiro de 25 anos manteve o forte ritmo no nado costas, abrindo 1s60 para o segundo colocado. No seu pior nado, o peito, Gabriel foi ultrapassado pelo canadense Nicholas Bennett, mas por apenas 0s30. Aí o brasileiro voou no crawl para fechar a prova em 2min05s40, quebrando o antigo recorde de Bennett, de 2min05s97. O canadense ficou com o bronze em Singapura, atrás também pelo britânico Rhys Darbey.

Com ouro e três pratas neste Mundial, Gabriel Bandeira ainda vai defender em Singapura o título mundial dos 100m borboleta, além de disputar o revezamento 4x100m medley misto.

Dobradinha e mais um ouro de Carol

Dona de dez medalhas paralímpicas, Carol Santiago fechou sua participação nas provas individuais do Mundial de Singapura com 100% de aproveitamento: três ouros - ainda teve mais um ouro de revezamento. A nadadora de 40 anos, que enxugou sua programa de provas neste ciclo paralímpico, confirmou o favoritismo nesta quinta-feira e faturou o tetracampeonato dos 100m livre S12 (classe para pessoas com baixa visão).

Carol completou a prova em 1min00s51, puxando mais uma dobradinha com Lucilene Sousa. A nadadora de 25 anos fez uma primeira piscina muito forte e liderou a disputa, mas não conseguiu manter o ritmo, ficando com o bronze, com 1m01s21. A japonesa Ayano Tsujiuchi se meteu entre as brasileiras e levou a prata com 1min00s73.

Assim como Carol, Lucilene fechou sua participação em provas individuais do Mundial com três pódios - uma prata e dois bronzes. As duas nadadoras, que ajudaram o Brasil a conquistar o ouro com direito a recorde mundial no revezamento 4x100m medley misto 49 pontos, voltam a juntar forças na sexta-feira, no revezamento 4x100m livre 49 pontos. Caso o Brasil suba no pódio, Carol vai conquistar a 20ª medalha em Mundiais.

Mais uma dobradinha brasileira

A primeira dobradinha brasileira nesta quinta-feira foi conquistada por Lídia Cruz e Patrícia Santos. Elas foram respectivamente prata e bronze nos 50m livre S4 (classe para pessoas com comprometimento físico-motor). Lídia abriu a prova forte e liderou boa parte da disputa, mas foi superada pela favorita americana Katie Kubiak, que quebrou o recorde mundial, com 36s83. A brasileira, por sua vez, completou a prova em 38s98. Patrícia travou uma batalha pelo bronze com a russa Mira Larionova e levou a melhor por quatro centésimos, com 41s02.

Lídia, de 27 anos, faturou a quarta medalha em Singapura. Ela nasceu com mielomeningocele, uma má-formação na coluna, e foi diagnosticada com paraparesia espástica e distonia segmentar aos 15 anos, condições neurológicas que afetaram movimentos de pernas e braços.

Patrícia, de 47 anos, foi ao seu segundo pódio. Ela foi baleada no pescoço durante um assalto a uma casa lotérica onde trabalhava como caixa e ficou tetraplégica.

Laila é bronze

Laila Abate completou a lista de medalhas do Brasil nesta quinta-feira. A nadadora de 25 anos foi bronze nos 100m peito SB5 (classe para pessoas com comprometimento físico-motor) com direito a recorde das Américas. Ela completou sua única prova deste Mundial em 1min48s14, atrás apenas da britânica Grace Harvey (1min42s88) e da ucraniana Anna Hontar (1min46s78). Laila tem paraparesia espástica hereditária desde os seis anos, quando começou a perder o equilíbrio e pisar na ponta dos pés. Começou então a nadar como forma de reabilitação.

As medalhas do Brasil na quinta-feira do Mundial

🥇 Carol Santiago - 100m livre S12

🥇 Gabriel Bandeira - 200m medley S14

🥈 Lídia Cruz - 50m livre S4

🥉 Patrícia Santos - 50m livre S4

🥉 Laila Abate - 100m peito SB5

🥉 Lucilene Sousa - 100m livre S12



