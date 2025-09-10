Mubadala Brazil SailGP Team se prepara para retornar às águas na etapa de Saint-Tropez

(Foto: AT Films / Divulgação Mubadala Brazil SailGP Team)





Mubadala Brazil SailGP Team se prepara para a nona etapa do Rolex SailGP Championship 2025, em Saint-Tropez, que acontece nos dias 12 e 13 de setembro de 2025, sexta-feira e sábado, respectivamente. A equipe chega à França para o ROCKWOOL France Sail Grand Prix, que terá como palco as águas da Costa Azul - ou, Côte d’Azur -, em um dos cenários mais exuberantes e emblemáticos da Riviera Francesa.

O time brasileiro busca agora retomar sua trajetória de evolução após o acidente em um treino em Sassnitz, na Alemanha, que os impediu de competir na etapa. Felizmente, nenhum atleta ficou ferido no incidente, que ocorreu quando a viga frontal do catamarã F50 colapsou. Apesar do revés, a equipe liderada por Martine Grael - bicampeã olímpica e primeira mulher capitã em um time na história do SailGP, principal campeonato de velocidade de barcos a vela do mundo - mantém a confiança em seu desempenho, que inclui conquistas históricas nesta temporada.

Alan Adler, CEO do Mubadala Brazil SailGP Team, destaca a eficiência da liga no processo de investigação e reparo do F50 da equipe brasileira: "Ficamos impressionados com a rapidez e a eficiência com que a liga e o SailGP Technologies concluíram os reparos e atualizações do nosso barco. Esse trabalho nos dá ainda mais confiança para competir em Saint-Tropez. É empolgante voltar às águas com a certeza de que estamos prontos para mostrar o nosso melhor desempenho."

Martine ressalta a importância de cada evento para o crescimento do time. "Em Sassnitz, nosso foco seria manter a evolução e buscar posições ainda mais altas. Agora, em Saint-Tropez, o foco será recomeçar de onde paramos, corrigindo o que pode ser melhorado e correndo atrás das horas a bordo do F50 que perdemos". A equipe finalizou a etapa de Portsmouth - a última que o time competiu, anterior à Sassnitz -, em nono lugar geral, à frente de equipes como França e Alemanha.

A formação do Mubadala Brazil SailGP Team para a etapa em Saint-Tropez incluirá, além de Martine Grael como Driver, Mateus Isaac e Breno Kneipp como Grinders, Andy Maloney como Flight Controller, Leigh McMillan como Wing Trimmer e Paul Goodison como Strategist. A equipe conta ainda com Richard Mason como Reserve, que continua contribuindo como consultor técnico. As regatas poderão ser assistidas nos canais BandSports - ao vivo, das 8h30 às 10h de sexta-feira (12) e das 7h30 às 9h de sábado (13) - e SporTV 3 - em VT na segunda-feira (15/09), às 18h, com transmissão dos dois dias de disputas na sequência.

Após a etapa na França, o SailGP continuará sua jornada por diversos locais icônicos do mundo. A liga seguirá para Genebra, na Suíça, nos dias 20 e 21 de setembro de 2025, seguido de Cádiz, na Espanha, nos dias 4 e 5 de outubro de 2025, e encerrará a temporada em Abu Dhabi nos dias 29 e 30 de novembro de 2025. As regatas, conhecidas por sua alta intensidade, acontecem próximas à costa e atualmente reúnem 12 equipes nacionais que competem em catamarãs F50 idênticos. Os barcos são capazes de atingir velocidades de até 100 km/h, inclusive "voando" sobre as águas, oferecendo um espetáculo de adrenalina para os fãs.

Na próxima temporada, a liga fará sua aguardada estreia na América do Sul, com o Rio de Janeiro sediando o Enel Rio Sail Grand Prix nos dias 11 e 12 de abril de 2026.