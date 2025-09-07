Empate entre Cruzeiro e Corinthians deixa em aberto título do Brasileirão Feminino

(Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Cruzeiro e Corinthians empataram em 2 a 2, neste domingo (7), na Arena Independência, em Belo Horizonte, no jogo de ida da final do Brasileirão Feminino. Marília e Isabela fizeram os gols celestes, com Gi Fernandes e Gabi Zanotti marcando para as Brabas.

Cruzeiro e Corinthians voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), na Neo Química Arena, em São Paulo, às 10h30, para definir o mais novo campeão nacional.

Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, com o vencedor no tempo normal garantindo a taça. O Cruzeiro está na final do torneio pela primeira vez na sua história, enfrentando um time já acostumado com decisões.

O Corinthians, finalista pela nona vez, venceu as últimas seis edições do torneio, se firmando como time a ser batido no cenário nacional.

A partida diante de 19.165 torcedores teve o Cruzeiro mostrando poder de reação depois de ficar atrás no placar por duas vezes, uma em cada tempo.

Raposa reage e segue viva

Aos 6 minutos, Gi Fernandes abriu o placar em falha da goleira cruzeirense Camila. O empate veio aos 28 minutos, com Marília, em saída de bola errada da arqueira Nicole.

No segundo tempo, Gabi Zanotti fez o segundo do Corinthians, com Isabela empatando novamente para a Raposa, em desvio por cima que tirou qualquer chance de defesa.

Os 12 minutos de acréscimo deram uma esperança extra para os dois times saírem com a vitória, com o empate terminando como saldo final de uma decisão parelha e que deixa tudo em aberto para o próximo confronto em Itaquera.

Flashscore