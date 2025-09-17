Após contratempos e mal-estar, Bia Haddad bate sul-coreana e vai às oitavas do WTA 500 de Seul

(Foto: Getty Images)

Bia Haddad precisou superar o cansaço de uma longa viagem após a eliminação nas quartas do SP Open, uma série de adiamentos, por conta da chuva, e um mal-estar no fim da segunda parcial. Não foi nada simples, mas a brasileira estreou com vitória no WTA 500 de Seul, na manhã desta quarta-feira. Atual número 25 do mundo e defensora do título, ela bateu a sul-coreana Dayeon Back, 306ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 2h22min, e avançou para as oitavas de final da competição.

Cabeça de chave número 6 do torneio, Bia defende 500 pontos pela conquista no ano passado e cairia para a 41ª posição caso fosse eliminada na estreia do torneio na capital da Coreia do Sul. A próxima oponente da número 1 do Brasil será a alemã Ella Seidel (105ª da lista da WTA).

A tarefa de Beatriz não vai ser nada fácil. Além de viver uma temporada bem abaixo do esperado, sem conquistar nenhum título e somando 16 vitórias e 25 derrotas até aqui, a brasileira terá uma chave complicada para levantar mais um caneco. O WTA 500 de Seul conta com cinco jogadoras do top 20, entre elas, a número 2 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

Conhecido também com o Aberto da Coreia, o torneio dá 500 pontos para a vencedora, 325 para a vice-campeã e 195 para as semifinalistas. Ou seja, um vice-campeonato já tiraria a tenista do top 30, com 175 pontos a menos.

Além da disputa no torneio de simples, Bia também vai competir na chave de duplas ao lado da alemã Laura Siegemund. Segunda principal favorita, a parceria vai estrear contra a indonésia Aldila Sutjiadi e a mexicana Giuliana Olmos.

O jogo

Bia abriu o jogo mostrando por que era é uma das favoritas em Seul e quebrou logo de cara o serviço da convidada sul-coreana. Com vantagem no placar, a brasileira salvou um duplo break point no quarto game. Voltou a conseguir uma quebra no sétimo game, abrindo 5/2. Sacando para o set, a número 5 do mundo encarou um triplo break, salvou o primeiro, mas foi quebrada. Na segunda oportunidade para sacar para a parcial, ela novamente encarou um break point, mas desta vez virou o game e fechou o set: 6/4.

Logo no primeiro game do segundo set, Beatriz pressionou o serviço da oponente e a quebrou. Empolgada, a brasileira se soltou em quadra e não deu chances para Back. Com confiança, golpes precisos e contando com erros da sul-coreana, ela tinha tudo para aplicar um pneu. Mas titubeou no sexto game, desperdiçou quatro match points e permitiu que Dayeon a quebrasse. Foi a senha para que a tenista da casa ficasse à vontade e mostrasse o seu melhor tênis. Assim, Back venceu mais dois games seguidos, evitando que Bia fechasse o jogo.

Com 5/3 e saque da rival, Bia se sentiu mal e precisou de atendimento médico. Após se recuperar de tremores e uma evidente ânsia, Bia não deu mais sopa para o azar e, apesar de alguns deslizes, ela voltou a quebrar a adversária para fechar a parcial em 6/3 e a partida em 2 sets a 0, somando pontos importantes na luta para não despencar no ranking da WTA.

Globo Esporte