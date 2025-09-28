Invicta, equipe Mitsubishi Spinelli Racing registra primeiro título da Triton Ultimate

(Foto: Carsten Horst)





De ponta a ponta! A equipe Mitsubishi Spinelli Racing venceu neste sábado (27) a quarta especial do Sertões Series Tocantins, prova inédita e válida como último evento da temporada 2025 do Campeonato Brasileiro de rally-raid.

Invictos na competição, a dupla Guiga Spinelli e Youssef Haddad conquistou o primeiro título do protótipo Triton Ultimate Racing, único carro 100% brasileiro fabricado no Brasil para competir na categoria T1+.

Neste sábado (27), quarto e último dia de competição, a dupla percorreu os 205 quilômetros cronometrados de um total de 212 com largada e chegada na cidade de Dianópolis e levou a melhor com o tempo de 03h03m16s65.

“Sensação maravilhosa, obrigada ao time, obrigado ao Youssef, a todos que contam a nossa história, que torcem pela gente, nossa família, aos patrocinadores. Estamos felizes e vamos para os próximos, essa história está só começando. Tem muitos capítulos pela frente ainda”, comemorou Guiga Spinelli.

O piloto da equipe Mitsubishi Spinelli Racing não poupou agradecimentos neste rally, que marcou o primeiro título a bordo da Triton Ultimate Racing: “Acima de tudo, quem merece o maior ‘parabéns’ é a Mitsubishi Motors, que acredita no rally, no esporte, nesses eventos, nesses projetos audaciosos. Mais uma vez a Mitsubishi acreditou no nosso potencial de encarar um desafio tão grande como o de projetar e fabricar um carro da categoria principal do rally-raid no Brasil. Então, mais uma vez, estamos junto com a Mitsubishi comemorando essa conquista e, sem dúvida, agradecer muito a tudo que ela faz por nós, pelo esporte, pelo rally. Essa vitória é da Mitsubishi, é de todos os patrocinadores que são fundamentais, os novos, os antigos e os que estão voltando, que muitas vezes participam não só como patrocinadores, mas na parte de engenharia, na parte técnica e de desenvolvimento”.

Apesar de ser a segunda etapa mais curta das quatro disputadas, a especial deste sábado demandou muita atenção e técnica de todos os competidores que encararam o cerrado brasileiro com maestria.

A quarta vitória consecutiva em especiais no Sertões Series Tocantins – e quinta, se considerar a última especial do Rally dos Sertões 2025 - consolida não somente o trabalho de engenharia com a Triton Ultimate Racing, como também a dupla de piloto e navegador da equipe Mitsubishi Spinelli Racing, tricampeã do Rally dos Sertões e, agora, campeã do Sertões Series Tocantins.

“Estamos muito felizes com a vitória e estou muito feliz por, mais uma vez, ter conseguido cravar meu nome dentro de uma história tão importante dentro do rally nacional, dentro da Mitsubishi Motors com a primeira vitória da Triton Ultimate. O carro foi fantástico nos quatro dias, conseguimos nos acertar muito bem. Foi um rally muito exigente, que superou todas as expectativas em nível de dificuldade, o que valoriza ainda mais essa vitória e o quanto o carro vem evoluindo, se mostrando um carro confiável e muito rápido”, celebrou Youssef.

Antes desta competição e do Rally dos Sertões 2025, a dupla não corria junta desde o Dakar 2021, e seu último Sertões em parceria havia sido em 2020. Youssef é também o diretor de provas da Mitsubishi Cup, maior rally-raid monomarca da América Latina.

A equipe oficial Mitsubishi Spinelli Racing no Sertões Series Tocantins tem como patrocinadores nesta edição do Sertões Series Tocantins, a Petrobras Podium, ArcelorMittal, BTG Pactual Wealth Management, W. Truffi Blindados e FF Seguros, além do apoio da Dacar Motorsport, Loctite e OMP.

Triton Ultimate Racing

Projetada e fabricada nas instalações da Spinelli Racing – renomada preparadora e construtora de veículos de competição e organizadora de eventos como a Mitsubishi Cup – a Triton Ultimate Racing agrega todo o conhecimento de Guiga Spinelli, e de toda a equipe, nos rallies.

O projeto começou logo após o encerramento da edição 2023 do Sertões e envolveu cerca de 30 profissionais entre engenheiros, desenhistas, ferramenteiros, mecânicos, eletricistas além de técnicos em eletrônica, motores e carroceria, entre diversos outros colaboradores que se dedicaram diariamente ao projeto, na sede da Spinelli Racing na Fazenda Velocitta.

Etapas do Sertões Series Tocantins:

23/09 - Prólogo: Palmas (TO)

24/09 - Etapa 1: Palmas (TO) / Ponte Alta do Tocantins (TO)

DI: 31km / SS: 312km / DF: 18km – Total: 361km





25/09 - Etapa 2: Ponte Alta do Tocantins (TO)

DI: 7km / SS: 257km / DF: 7km – Total: 271km





26/09 - Etapa 3: Ponte Alta do Tocantins (TO) / Dianópolis (TO)

DI: 28km / SS: 182km / DF: 34km – Total: 244km





27/09 - Etapa 4: Dianópolis (TO)

DI: 2km / SS: 205km / DF: 5km – Total: 212km