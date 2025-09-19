Etapa de João Pessoa do Circuito de Corridas CAIXA tem retirada de kits a partir desta sexta-feira (19)

(Foto: Fernanda Paradizo / HT Sports)





João Pessoa recebe o Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series em 2025 neste domingo (21), com largada no Largo da Gameleira, a partir das 5h50, para os percursos de 5km, 10km e caminhada de 5km. A entrega dos kits começa nesta sexta-feira (19), na loja Centauro do Manaíra Shopping.

Os atletas inscritos para a etapa da capital da Paraíba do Corridas CAIXA podem retirar seus kits entre 10h e 20h. A entrega prossegue no sábado (20), das 10h às 18h. As atividades na loja Centauro ainda permitem aos “atrasados” uma chance de correr no domingo. Quem perdeu o prazo de inscrição, pode aproveitar as últimas vagas, que serão disponibilizadas durante a entrega dos kits.

O Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series conta com dois kits para os atletas amadores. O kit CAIXA conta com número de peito de uso obrigatório e intransferível, chip de cronometragem, camiseta, sacola e medalha de participação (pós-prova). O kit Popular é composto por número de peito de uso obrigatório e intransferível, chip de cronometragem e medalha de participação (pós-prova).

Pegada do Bem

A entrega dos kits em João Pessoa pode ganhar um significado ainda mais especial para os atletas. A HT Sports, organizadora da prova, incentiva a doação de pares de tênis usados em bom estado, que serão encaminhados para instituições sociais.

O Pegada do Bem é uma das marcas registradas do Circuito de Corridas CAIXA. E para estimular ainda mais a solidariedade, os 150 primeiros doadores que levarem os tênis na entrega de kits ou na prova ganham uma pochete de corrida exclusiva da CAIXA. E quem quiser doar nem precisa estar inscrito no Circuito.

Criada há 11 anos pela HT Sports com o objetivo de arrecadar tênis de corrida junto aos participantes em todos os eventos do circuito CAIXA, o Pegada do Bem já arrecadou um número superior a 3 mil pares de tênis doados, beneficiando mais de 70 instituições.