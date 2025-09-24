Conmebol propõe à Fifa mais jogos da Copa do Mundo de 2030 na América do Sul

Dirigentes da Conmebol se reuniram nesta terça-feira com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para propor que a América do Sul receba mais jogos da Copa do Mundo de 2030, ano em que o torneio comemorará seu centenário.

O encontro aconteceu em Nova York e reuniu os presidentes da Fifa, Gianni Infantino, da Conmebol, Alejandro Domínguez, das associações de futebol da Argentina, Chiqui Tápia, do Uruguai, Nacho Alonso, e do Paraguai, Robert Harrison. Os presidentes do Paraguai, Santiago Peña, e o do Uruguai, Yamandu Orsi, também estiveram presentes – eles estão na cidade para a Assembleia Geral da ONU.

Por ora, o acordo é para que cada um dos três países sul-americanos receba uma partida da Copa de 2030 para celebrar os 100 anos da competição, que teve sua primeira edição no Uruguai, em 1930. As demais partidas do torneio serão disputadas na Espanha, em Portugal e no Marrocos.

A proposta entregue nesta terça é para que Argentina, Paraguai e Uruguai tenham um grupo cada – e sejam sede de pelo menos seis jogos.

A Conmebol tem defendido um aumento no número de seleções para a disputa da Copa de 2030, das atuais 48 para 64 – e argumenta que seria uma alteração pontual, por causa do centenário.

Mas a confederação sul-americana sabe que há forte resistência a essa ideia, especialmente da Uefa e da Concacaf. Por isso, reforça que a proposta é para a América do Sul sediar mais jogo. Isso implicaria na transferência de partidas previstas para a Europa e a África, caso o modelo atual seja mantido – ainda que a entidade continue batalhando para ampliar os participantes.

O plano da Conmebol deve ser levado para apreciação do Conselho da Fifa em breve. Há uma reunião do órgão marcada para o dia 2 de outubro.

