Embalada por campeã paralímpica, Itu conquista o título do halterofilismo no Paresp





Para superar a concorrência na disputa do halterofilismo na primeira seletiva dos Jogos Paralímpicos do Estado de SP (Paresp), a equipe de Itu contou com um reforço de peso. A campeã mundial e paralímpica Mariana D'Andrea foi o destaque da delegação que ficou com o título no geral.

Mariana levou o ouro na categoria até 75 kg. Itu liderou a classificação no feminino e no masculino, conquistando 13 medalhas: seis de ouro, três de prata e quatro de bronze.

"Foi meu primeiro Paresp e gostei bastante de participar. É sempre um orgulho poder representar o município onde nasci. Espero que essa seja a minha primeira de muitas medalhas nessa competição", diz Mariana, que em outubro viaja a Cairo, no Egito, para defender o título mundial.

A soberania no Paresp reafirma Itu como uma das principais forças do país na modalidade. O município ocupa as primeiras colocações do ranking do Comitê Paralímpico Brasileiro de Halterofilismo há uma década.

"O halterofilismo nasceu em Itu em 2009, à época com apenas dois atletas. Hoje, somos a maior equipe do Estado de São Paulo com aproximadamente 40 atletas. Temos medalhistas do Parapan da Juventude de 2023 e no convencional somos os atuais bicampeões dos Jogos Abertos do Interior", comenta Valdecir Lopes, técnico da equipe de Itu e da seleção brasileira.

Paresp 2025

Realizado em parceria entre as secretarias estaduais de Esportes e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Paresp deve reunir mais de 3 mil atletas ao longo de cinco seletivas. São cinco modalidades em disputa: atletismo, natação, vôlei sentado, halterofilismo e rugby em cadeira de rodas.

As disputas de atletismo e natação ocorrem em quatro seletivas regionais e uma etapa final com os três atletas melhores classificados em suas respectivas provas e classes nessas fases preliminares. Halterofilismo, vôlei sentado e rugby em cadeira de rodas desenrolarão em seletivas únicas.

Veja o calendário do Paresp 2025:

19 a 21/9 - Atletismo e natação (5ª e 6ª Regiões Esportivas)

29/9 a 1/10 - Atletismo e natação (7ª e 3ª Regiões Esportivas)

24 a 26/10 - Atletismo e natação (2ª e 4ª Regiões Esportivas)

1 a 3/11 - Rugby e vôlei sentado

6 a 9/11 - Atletismo e natação (Final)