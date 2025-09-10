Flamengo entra com recurso no STJD e pede efeito suspensivo para Bruno Henrique

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo entrou nas últimas horas com o recurso prometido no STJD, contra a punição de 12 jogos aplicada a Bruno Henrique, e o pedido de efeito suspensivo para liberar o atacante para as partidas enquanto não acontece o novo julgamento em segunda instância, no Pleno do tribunal. A ideia é ter o jogador, que vem treinando normalmente, já contra o Juventude no domingo, às 16h (de Brasília) no Alfredo Jaconi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A informação foi divulgada primeiro pelo jornal "O Globo" e confirmada pelo ge. A decisão sobre o efeito suspensivo deve sair ainda nesta quarta-feira, e Filipe Luís já ficará sabendo se poderá relacionar Bruno Henrique para a viagem a Caxias do Sul. O clube está otimista em mudar a decisão da 1ª comissão disciplinar, que considerou o atacante culpado por ter forçado um cartão amarelo em 2023 que beneficiou apostadores e o condenou por manipulação.

Enquanto não sai a decisão, Bruno Henrique continua suspenso das 12 partidas abaixo:

14/09 - Juventude x Flamengo (Brasileirão)

21/09 - Flamengo x Vasco (Brasileirão)

28/09 - Corinthians x Flamengo (Brasileirão)

02/10 - Flamengo x Cruzeiro (Brasileirão)

05/10 - Bahia x Flamengo (Brasileirão)

15/10 - Botafogo x Flamengo (Brasileirão)

19/10 - Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)

26/10 - Fortaleza x Flamengo (Brasileirão)

02/11 - Flamengo x Sport (Brasileirão)

05/11 - São Paulo x Flamengo (Brasileirão)

09/11 - Flamengo x Santos (Brasileirão)

19/11 - Fluminense x Flamengo (Brasileirão)

Durante o primeiro julgamento, o relator da 1ª comissão disciplinar do STJD, Dr. Alcino Guedes, defendeu que a pena deve valer também para torneios internacionais, o que incluiria a Libertadores. Nesse cenário, entrariam na lista os jogos do Flamengo contra o Estudiantes, da Argentina, e as eventuais semifinais nas semanas de 22 e 29 de outubro.

Porém, o advogado do Flamengo que defendeu Bruno Henrique, Michel Assef Filho, disse no primeiro julgamento que não considera esta possibilidade. Com isso, o atacante voltaria a jogar pelo Brasileirão só nas últimas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, tendo em conta que o jogo atrasado contra o Sport seja disputado antes (a partida, válida pela 12ª rodada, ainda não tem data para ocorrer).

— Houve um requerimento de extensão dessa punição, o que não tem o menor cabimento, com todo o respeito à Justiça desportiva. Esse tipo de extensão cabe em situações como punições por prazo ou quando o atleta deixa o clube e é transferido para o exterior, não é o caso aqui. A punição por partida deve ser cumprida na mesma competição, assim estabelece o regulamento da modalidade e o CBJD.

— O Código Brasileiro de Justiça Desportiva é muito claro que as penalidades por partida são cumpridas no próprio campeonato em que ela foi praticada. Nesse caso é o Brasileiro. Não há menor dúvida em relação a isso, apesar da solicitação. Inclusive isso não foi colocado no resto do julgamento, apenas o relator que trouxe essa questão.

O ge apurou que a Fifa pode estender os efeitos de uma suspensão para que ela seja válida em jogos internacionais, mas para isso o STJD teria que acionar a CBF.

Globo Esporte