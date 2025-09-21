Guarani vence segunda seguida, embala no quadrangular e complica o Brusque de vez

(Foto: Anderson Romão/AGIF)

O Guarani conquistou a segunda vitória consecutiva no quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro ao fazer 1 a 0 no Brusque na noite deste domingo, no Brinco de Ouro, pela terceira rodada do Grupo C. Diante de 7.124 torcedores, o gol de pênalti de Diego Torres no início do segundo tempo fez o Bugre abrir vantagem sobre o Náutico na disputa pela vice-liderança e complicou de vez o Brusque na briga pelo acesso. Assista aos melhores momentos do duelo no vídeo abaixo:

A segunda vitória seguida leva o Guarani aos seis pontos, se isolando na vice-liderança. Já o Brusque sofre a terceira derrota seguida no quadrangular e vira o turno zerado, amargando a lanterna. A líder Ponte Preta, com nove pontos (100% de aproveitamento), e o Náutico, em terceiro, com três, completam a chave.

Os times voltam a se enfrentar na próxima rodada, desta vez em Santa Catarina, no sábado que vem (27), às 19h30, pela abertura do returno. Sobem os dois melhores, e o líder vai fazer a final contra o primeiro da outra chave, que tem Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta, todos com três pontos após seis empates em seis jogos.

Globo Esporte