Ex-chefe da RBR aceita acordo de R$ 541 milhões e pode voltar à F1, diz site

Pouco mais de dois meses após demitir Christian Horner, a RBR chegou a um acordo de rescisão com o ex-chefe. Dos cerca de 100 milhões de libras (R$ 721 milhões) devidas ao inglês, a equipe pagará 75 milhões a ele, equivalentes a R$ 541 milhões. Segundo o site "Sky Sports F1", a redução foi acordada para que o gestor possa voltar à F1 no segundo semestre de 2026, se assim desejar.

Horner foi dispensado em 9 de julho, logo após o GP da Inglaterra. O italiano "Corriere della Sera" apontou, na ocasião, uma série de fatores para a demissão: de um alto salário às decisões equivocadas de renovar com Sergio Pérez em 2024 - somente para dispensá-lo ao fim do ano - bem como a promoção de Liam Lawson da RB. O neozelandês só durou duas corridas no time, e foi rebaixado para dar lugar a Yuki Tsunoda.

Horner, de 51 anos possuía contrato com a RBR até o fim de 2030. Seus últimos meses, porém, foram abalados por resultados insatisfatórios apresentados pelo time: hoje, a austríaca é só quarta colocada no Mundial de construtores.

O inglês ainda se envolveu em um escândalo por acusação de conduta imprópria contra uma ex-funcionária. O caso levou a imbróglios com a família de Max Verstappen, embora ele tenha sido inocentado após investigações internas.

O gestor foi substituído por Laurent Mekies. Ex-diretor esportivo da Ferrari, o francês assumiu a função já no GP da Bélgica deste ano. Desde então, a equipe venceu duas vezes, no GP da Itália e Azerbaijão, com Verstappen.

A F1 retorna daqui a duas semanas com o GP de Singapura, válido como a 18ª etapa da temporada, em 5 de outubro.

