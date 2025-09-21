Inter demite o técnico Roger Machado

(Foto: Ricardo Duarte)

Chegou ao fim o período de Roger Machado pelo Inter. A derrota no Gre-Nal 448, neste domingo, no Beira-Rio, acabou com o trabalho do treinador após um ano e dois meses no cargo. O anúncio foi feito pelo presidente Alessandro Barcellos após o clássico. Até a escolha do novo técnico, o auxiliar da comissão permanente Pablo Fernandez comandará os treinamentos. O clube também divulgou uma nota no site oficial (leia a íntegra no fim do texto).

– Informar que tomamos a decisão em conjunto o desligamento da comissão técnica, Roger Machado e seus auxiliares. Teremos a continuidade imediata com o Pablo Fernandez e preparação física do clube. É sempre um momento difícil, todos que trabalham no clube sabem que dificilmente se entende como algo positivo trocar o treinador – declarou Barcellos.

A pressão sobre Roger cresceu após as eliminações na Conmebol Libertadores e Copa do Brasil, ambas nas oitavas de final. Os gaúchos realizam um Brasileirão abaixo das expectativas, neste momento em 13º lugar com 27 pontos, cinco à frente do Z-4.

A pressão externa crescia a cada fracasso e ecoava nos bastidores. O departamento de futebol, entretanto, tentava respaldar o treinador. A queda de produção do time, a insistência em um modelo saturado e peças que não funcionavam e a falta de resultados minaram o trabalho.

Roger comandou o Inter em 74 partidas. Foram 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Conquistou o Gauchão 2025 invicto e deixa o Beira-Rio com um aproveitamento de 55,7%.

O técnico chegou ao clube gaúcho em 18 de julho de 2024. Precisou superar a desconfiança de parte da torcida pelo passado no Grêmio. O início foi turbulento, mas conseguiu uma arrancada de 16 partidas de invencibilidade, o que assegurou o time na edição da Conmebol Libertadores deste ano.

Nesta temporada, conquistou o estadual de forma invicta. O início da temporada fez a direção antecipar em oito meses a renovação de contrato, com o novo vínculo válido até o fim de 2026.

Roger pelo Inter

73 jogos

34 vitórias

20 empates

19 derrotas

112 gols pró

82 gols conta

55,7% de aproveitamento

Campeão invicto do Gauchão 2025

Com Roger, deixam o Inter os auxiliares Adailton Bolzan e Roberto Ribas, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Marques.

A partir de agora, o presidente Alessandro Barcellos discute com seus pares em busca do oitavo treinador durante a gestão. Começou com Abel Braga e ainda trabalhou com Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina, Mano Menezes e Eduardo Coudet.

Confira a nota do Inter

"O Sport Club Internacional comunica o desligamento do técnico Roger Machado. Também deixam o Clube os auxiliares Roberto Ribas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Marques.

O Internacional agradece pelos serviços prestados, em especial pela conquista invicta do Campeonato Gaúcho de 2025, e deseja sucesso a todos na continuidade de suas carreiras."

Globo Esporte