Federer deixa no ar criação de circuito para jogar com Nadal: "Uma espécie de Fedal Tour''

Que amante do esporte não sente saudade de ver um jogo entre as lendas do tênis Roger Federer e Rafael Nadal? Os dois estão aposentados das quadras, mas o suíço deixou no ar a possibilidade de o confronto ser novamente realizado. Questionado se ele estaria disposto a criar um circuito sênior para realizar partidas contra Rafael Nadal e outros grandes nomes que já pararam de jogar, Federer animou os fãs.

- Sim, por que não? Adoro o Rafa. Ultimamente tenho jogado muito e tento me manter me em forma. Sei que o Rafa também está totalmente disposto a jogar tênis, embora o conceito circuito sênior soe muito mal para nós. Mas sim, talvez pudéssemos criar um circuito, uma espécie de Fedal Tour - disse Federer à rede americana CNBC, durante treinos da Laver Cup, em San Francisco.

Roger é um dos criadores da competição que vai desta sexta-feira até domingo e conta com a participação do brasileiro João Fonseca pela primeira vez na carreira. A disputa da Laver Cup é dividida em dois grupos com seis atletas cada: Time Europa, apenas com europeus, e Time Mundo, com a presença de tenistas dos outros continentes.

Atual número 42 do mundo, o carioca vai estrear nesta sexta, às 23h (de Brasília), contra o italiano Flavio Cobolli (25º).

