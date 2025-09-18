Mubadala Brazil SailGP Team chega confiante para competir em Genebra, na primeira passagem do campeonato de vela pela Suíça

(Foto: AT Films)





O Mubadala Brazil SailGP Team se prepara para a próxima etapa do Rolex SailGP Championship 2025, que acontece em Genebra, na Suíça, nos dias 20 e 21 de setembro. Oficialmente chamado de Rolex Switzerland Sail Grand Prix | Geneva, o destino marca uma estreia na história da liga, que pela primeira vez terá a Suíça como sede de um evento do SailGP. O palco será o famoso Lago Genebra - também conhecido como Lago Léman -, o único local de água doce no calendário da temporada de 2025.

No embalo da etapa anterior - acontecida em Saint-Tropez, no último fim de semana -, a equipe brasileira chega a Genebra buscando dar sequência à sua trajetória de superação. Após o incidente que a tirou da etapa da Alemanha, o time mostrou resiliência e foco ao retornar às águas francesas, com ótimas largadas e outros momentos de destaque, incluindo a conquista de uma terceira posição em uma das regatas.

Segundo a capitã Martine Grael - bicampeã olímpica e primeira mulher a ocupar a posição de driver na história do SailGP -, o objetivo segue sendo consolidar a evolução técnica e aprimorar a performance. "Aprendemos muito em Saint-Tropez, principalmente sobre como a equipe reagiu ao voltar para a água. Foi um momento importante e agora, em Genebra, o nosso foco é continuar a construir o nosso ritmo, buscando a consistência que precisamos para subir no ranking. Estamos confiantes no nosso trabalho e capacidade de adaptação a qualquer cenário. A equipe está motivada para o desafio na Suíça e para a sequência da temporada", afirma a atleta.

"Além disso, vai ser incrível competir em um lugar tão bonito, e que está recebendo um espetáculo como SailGP pela primeira vez. O fato de ser também nossa estreia em água doce à bordo do F50 é uma novidade a mais, e estamos ansiosos para ver como o barco se comporta nessas condições.", completa Martine.

Conhecido como o maior lago da Europa Ocidental, o Lago de Genebra fica localizado no lado norte dos Alpes, compartilhado pela Suíça e pela França. Sua paisagem, marcada pela imponente formação montanhosa dos Alpes, é um dos atrativos da 10ª etapa da atual temporada do SailGP, que tem como tradição sediar seus eventos em locais icônicos ao redor do mundo.

A formação do Mubadala Brazil SailGP Team para esta etapa inclui Martine Grael como Driver, Mateus Isaac e Breno Kneipp como Grinders, Andy Maloney como Flight Controller, Leigh McMillan como Wing Trimmer e Paul Goodison como Strategist. A equipe conta ainda com Richard Mason como Reserve.

As regatas de Genebra poderão ser assistidas pelos canais BandSports - ao vivo no sábado e no domingo, às 10h30 - e no SporTV 3, também ao vivo sábado (10h30), e com VT das corridas de domingo indo ao ar na segunda-feira (22), às 19h30.

Após a passagem pela Suíça, o SailGP seguirá para a Espanha, com o DP World Spain Sail Grand Prix | Andalucía - Cádiz, nos dias 4 e 5 de outubro. A temporada será encerrada em Abu Dhabi, nos dias 29 e 30 de novembro.

Na próxima temporada, a liga fará sua aguardada estreia na América do Sul, com o Rio de Janeiro sediando o Enel Rio Sail Grand Prix nos dias 11 e 12 de abril de 2026.