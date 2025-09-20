Manchester United bate Chelsea com gol e expulsão de Casemiro

(Foto: Peter Powell / EPA / Profimedia)

O Manchester United venceu o Chelsea por 2 a 1 neste sábado (20), em Old Trafford, pela 5ª rodada da Premier League. Bruno Fernandes e Casemiro marcaram os gols do triunfo dos Red Devils no primeiro tempo. Na etapa final, Chalobah, em jogada de bola parada, descontou para os visitantes.

Além dos dois tentos do United na etapa inicial, o clássico inglês registrou duas expulsões — o goleiro Robert Sánchez, do Chelsea, e Casemiro, pelo time da casa — e mais de duas substituições nos primeiros 45 minutos, algo inédito no Campeonato Inglês.

Foi uma vitória importantíssima para o Manchester United e, sobretudo, para Ruben Amorim. O treinador português chegou ao confronto pressionado, já que o time vinha de uma dura derrota para o rival Manchester City por 3 a 0 na rodada anterior.

Os Red Devils subiram quatro posições na tabela da Premier League e ocupam agora o nono lugar, com sete pontos. Foi apenas a segunda vitória do United em cinco jogos no Campeonato Inglês até aqui.

Do outro lado, o Chelsea amargou a segunda derrota consecutiva — a primeira nesta edição da Premier League. No meio de semana, os Blues haviam tropeçado diante do Bayern de Munique por 3 a 1, na rodada inaugural da fase de liga da Champions.

O revés fez o Chelsea estacionar na quinta colocação, com oito pontos. Uma vitória teria colocado a equipe londrina na vice-liderança, atualmente ocupada pelo Tottenham, com 10 pontos.

O Manchester United começou a partida controlando as ações. Empurrados pela torcida em um chuvoso sábado, os Red Devils fizeram uma verdadeira blitz sobre o Chelsea.

Logo aos quatro minutos, uma casquinha de Sesko pegou a defesa dos Blues de surpresa. Mbeumo recebeu em velocidade e foi parado por uma falta duríssima de Robert Sánchez. O árbitro não hesitou e expulsou o goleiro do Chelsea.

Maresca precisou sacrificar um jogador de ataque e optou pela saída de Estêvão, que deu lugar ao goleiro reserva Jorgensen.

Além de Estêvão, Maresca também optou pela saída de Pedro Neto, adotando uma formação com três zagueiros. Com a vantagem numérica, o United foi para cima do adversário e abriu o placar com Bruno Fernandes, em um lance no qual o impedimento semiautomático precisou ser acionado para analisar uma posição milimétrica.

Pouco depois, Casemiro ampliou a vantagem do time da casa, marcando seu primeiro gol na temporada. No entanto, a alegria do volante brasileiro durou pouco: já amarelado, ele agarrou Andrey Santos e recebeu um novo cartão, sendo expulso da partida.

A expulsão de Casemiro, aos 49 minutos do primeiro tempo, deu novo fôlego ao Chelsea, que voltou mais agressivo na etapa final. De tanto insistir, os Blues descontaram em uma jogada de bola parada.

Aos 34 minutos, Enzo Fernández bateu escanteio rápido, e Reece James cruzou para o cabeceio certeiro de Chalobah.

A tensão tomou conta de Old Trafford, e o Chelsea lançou suas últimas cartadas em busca do empate. No entanto, não foi suficiente para evitar a derrota. O United segurou a pressão e confirmou o triunfo no disputado clássico.

O Manchester United volta a campo no próximo sábado (27), contra o Brentford, fora de casa, às 8h30 (de Brasília). O Chelsea tem compromisso na terça-feira (23), quando visita o Lincoln, às 15h45 (de Brasília), pela Copa da Liga Inglesa.

Flashscore