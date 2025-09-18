Setembro Amarelo: Prática regular de atividade física é benéfica para os cuidados com a saúde mental





A Organização Mundial da Saúde (OMS) dedica o mês de setembro à conscientização sobre saúde mental e ao incentivo de hábitos mais saudáveis. Segundo um levantamento divulgado pela própria organização, o Brasil ocupa a primeira posição em ansiedade e a quarta em depressão no mundo. O cenário é ainda pior se olharmos para os mais de 300 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão no mundo.

Os sintomas não são claros quando comparados a outras doenças como a gripe ou a febre. Humor deprimido, irritabilidade, insônia ou sono excessivo, dificuldade de concentração e pensamentos negativos recorrentes estão entre os sinais mais comuns de depressão. Assim, pessoas que antes eram alegres e sociáveis e passam a se mostrar mais silenciosas e reservadas podem estar enfrentando um quadro depressivo.

Frente a esse cenário, algumas medidas podem ajudar a enfrentar a doença, como acompanhamento médico, mudanças de hábitos e prática de atividades físicas. “Salvar vidas começa com escuta e acolhimento. Falar de saúde mental reduz estigma e abre portas para pedir ajuda. Entendemos que corpo e mente caminham juntos: treino, descanso e rede de apoio fazem parte do mesmo cuidado.” afirma Dr. Alexandre Pimenta, gastroenterologista, Diretor Técnico Nacional da AmorSaúde e conselheiro médico da Allp Fit.

Embora as causas da depressão ainda não sejam totalmente conhecidas, fatores como rotina estressante e altas demandas podem contribuir para seu desenvolvimento. Integrar exercícios físicos na rotina ajuda não apenas a combater a depressão, mas também a reduzir níveis de estresse, ansiedade e prevenir outras doenças.

Exercícios que ajudam no combate a depressão

Pesquisadores de diferentes países como Espanha, Dinamarca e Finlândia, divulgaram um estudo que mostra que exercícios físicos são eficazes tanto no tratamento quanto na prevenção da depressão. Além disso, o levantamento reforça que o movimento pode funcionar como uma estratégia complementar ao tratamento clínico, reduzindo sintomas, prevenindo recaídas e promovendo uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes.

O acompanhamento de um psiquiatra ou psicólogo é o pilar fundamental para combater a depressão, mas as atividades físicas são um complemento importante e recomendado. Seja uma caminhada ou um exercício de alta intensidade, desde que acompanhado por um profissional competente, são ótimos para o tratamento.

Isso porque, o exercício físico produz o aumento da serotonina e da dopamina, neurotransmissores que estão interligados com o sistema nervoso central. Ao serem estimulados, produzem a sensação de bem-estar que acontece logo depois que uma atividade física é realizada. Além disso, ainda existe a endorfina, que é produzida durante o exercício e provoca a sensação de relaxamento.

Atividades que estimulam o bem-estar e a saúde mental:

Caminhada;

Corrida;

Ioga;

Danças;

Natação;

Luta.

“A atividade física potencializa resultados, mas não substitui terapia ou medicação quando indicadas. Cuidado integral é o nosso norte: corpo, mente e rede de apoio.” relembra o médico. O recomendado é fazer ao menos 150 minutos de atividade física por semana. Não há um esporte em específico que seja melhor ou tenha resultado mais rápido que o outro, o importante é colocar o corpo em movimento para promover uma mudança na mente e combater a depressão.

A prática regular de exercícios, aliada a hábitos saudáveis e acompanhamento psicológico, pode transformar não apenas o corpo, mas também a mente. O mês de setembro é um lembrete de que a vida é valiosa e de que sempre há caminhos para recuperar o bem-estar.





Se houver risco imediato, procure um serviço de emergência.

CVV – 188 (24h) ou chat no site do CVV. Falar salva vidas.