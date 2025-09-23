Como escolher alimentos que melhoram sua performance na corrida

(Foto: Fotop / Garoto)





Você sabia que a forma como se alimenta antes e depois de um exercício físico tem impacto direto na sua performance, recuperação e até na motivação? Frutas, cereais integrais, oleaginosas e proteínas magras são alguns dos alimentos que fornecem a energia necessária para encarar treinos e provas com mais disposição. Mais do que dar fôlego, escolhas equilibradas ajudam na recuperação muscular e na prevenção de lesões.

Essa atenção com a alimentação é essencial para quem está se preparando para desafios esportivos, como a 10 Milhas Garoto, uma das corridas de rua mais tradicionais do Brasil, que chega à sua 34ª edição neste domingo, dia 28, conectando Vitória a Vila Velha (ES). O evento já entrou para a história com 17 mil inscritos, consolidando sua relevância no calendário esportivo nacional e capixaba.

“No pré-treino, o corpo precisa de combustível de qualidade. Os carboidratos de boa procedência são ideais, combinados com pequenas porções de proteína e gorduras boas, que ajudam a manter a energia por mais tempo. Após a atividade, a prioridade deve ser a recuperação muscular, com proteínas associadas a carboidratos, para repor reservas e otimizar resultados”, orienta Gisele Pavin, head de Nutrição, Saúde e Bem- Estar da Nestlé Brasil.

Além de favorecer o rendimento físico, esse cuidado contribui para reduzir a fadiga e prevenir lesões. “O ponto-chave é não pensar em dietas restritivas, mas sim em combinações inteligentes que oferecem nutrição e energia em equilíbrio”, acrescenta a executiva.

Para apoiar corredores e praticantes de atividade física no dia a dia, o portal Receitas Nestlé preparou uma seleção de receitas fáceis e saborosas, que podem ser incluídas em qualquer rotina de treinos.





Brigadeiro Fit de Cacau

Ingredientes

1 colher (sopa) de óleo de coco

1 xícara (chá) de MOLICO® em Pó Desnatado

3 colheres (sopa) de Cacau em Pó NESTLÉ® DOIS FRADES®

1 colher (sopa) de açúcar demerara

meia xícara (chá) de água





Modo de Preparo

1.Em uma panela, leve todos os ingredientes em fogo médio. Em seguida, mexa sem parar até obter a consistência do brigadeiro.

2.Por fim, espere esfriar por meia hora e enrole em bolinhas.

3.Passe no cacau ou coco ralado sem açúcar, coloque em forminhas e sirva.





Pizza com Farelo de Aveia

Ingredientes

1 ovo

4 colheres (sopa) de NESTLÉ® Farelo de Aveia com Proteína

1 colher (chá) de azeite de oliva

1 pitada de sal

4 colheres (sopa) de água

1 colher (chá) de fermento

3 colheres (sopa) de extrato de tomate

2 fatias de queijo muçarela

1 pitada de orégano





Modo de preparo

1.Em um recipiente, adicione o ovo, o Farelo de Aveia, o azeite, o sal e a água. Misture.

2.Em seguida, adicione o fermento e misture novamente.

3.Em uma forma untada e polvilhada com farelo de aveia, adicione a massa e leve ao forno por cerca de 15 minutos.

4.Sobre a massa assada, adicione o extrato de tomate, o queijo muçarela e o orégano.

5.Volte a massa ao forno por mais 10 minutos ou até o queijo derreter. Sirva.





Shake Proteico Pré-Treino com Café

Ingredientes

2 colheres (sopa) de NUTREN® Protein Baunilha

1 colher (chá) de NESCAFÉ® Gelado

1 banana

2 colheres (sopa) de NESTLÉ® Aveia Flocos Finos

1 xícara (chá) de Leite Líquido NINHO® Levinho

4 pedras de gelo





Modo de preparo

1.Para preparar esse delicioso shake proteico pré treino, comece adicionando no liquidificador o NUTREN, o NESCAFÉ, a banana, a Aveia, o Leite e o gelo.

2.Bata tudo até obter uma bebida cremosa.

3.Sirva.