Dono do Manchester United vai de helicóptero a CT para se reunir com Amorim

A crise do Manchester United fez o dono do clube, Jim Ratcliffe, ir de helicóptero ao centro de treinamento nesta sexta-feira. De acordo com o "The Athletic", o dirigente se reuniu com o técnico Ruben Amorim, para discutir o atual momento da equipe e entender os problemas que o treinador vem enfrentando.

Segundo a reportagem, a visita de Ratcliffe já estava planejada e inclui reuniões com outros setores do clube. Entretanto, houve uma preocupação especial para falar com Amorim, que segue com apoio do dirigente.

Amorim vem sofrendo críticas por insistir em uma formação tática pouco usual para o Manchester United, um 3-4-3 que ainda não deu resultados. O investimento na janela, com um trio de ataque que custou 200 milhões de libras (Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko), também é questionado.

Atualmente, o Manchester United ocupa a 14ª posição na Premier League e vem de uma derrota de 3 a 0 para o rival Manchester City. O time também foi eliminado da Copa da Inglaterra após perder para o Grimsby, da quarta divisão local.

