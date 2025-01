Ano novo, meta fitness: Como iniciar os treinos sem lesões pelo caminho

2025 já segue a todo o vapor e, com ele, a execução das metas do ano novo. Iniciar uma atividade física está entre as principais, inclusive, a movimentação mais intensa nas academias já é nítida. Além de melhorar a qualidade de vida, outro foco para muitas pessoas é conquistar o “shape” ainda para o Carnaval, que este ano será em 4 de março. No entanto, para que o planejado não saia do roteiro, o treino exige cuidados para evitar lesões.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte (SBRATE), pessoas que iniciam treinos na academia sem a devida orientação estão mais sujeitas a desenvolver problemas musculares, articulares e até fraturas por estresse. “O entusiasmo inicial pode levar a excessos. É fundamental começar com treinos leves, respeitar os limites do corpo e, principalmente, buscar a orientação de profissionais qualificados”, ressalta o presidente da SBRATE, João Alves Grangeiro Neto.

O primeiro passo é realizar uma avaliação médica antes de iniciar os treinos. “Isso ajuda a identificar possíveis limitações ou condições de saúde que requerem atenção”, fala o especialista.

Outro ponto importante é dedicar de 5 a 10 minutos ao aquecimento para preparar os músculos e articulações. Alongamentos leves também ajudam a melhorar a amplitude articular e previne lesões musculoesqueléticas.

Na execução dos exercícios, o praticante deve começar com cargas leves e aumentar a intensidade de forma progressiva, de acordo com sua evolução, mas sempre com orientação profissional. “Execute os exercícios com a postura adequada para evitar sobrecarga nas articulações e coluna, e respeite os dias de descanso para permitir a regeneração muscular e prevenir o desgaste excessivo”, salienta João Grangeiro.

O presidente da SBRATE lembra, ainda, de uma questão fundamental: escute seu corpo. “Dores persistentes ou desconfortos podem ser sinais de alerta. Se isso ocorrer, procure um médico especialista em traumatologia do esporte”.

Treino para idosos

A prática de exercícios físicos traz vantagens em todas as idades. Recentemente, o ator Ary Fontoura, 91, compartilhou um vídeo em suas redes sociais, mostrando seu treino na academia.

O envelhecimento natural reduz a densidade óssea e a massa muscular, aumentando o risco de osteoporose e quedas. A prática de exercícios em academia, desde que adaptada, traz diversos benefícios ortopédicos para os idosos. “Praticar atividade física auxilia na proteção musculoesquelética. Além disso, exercícios com peso ajudam a prevenir a perda óssea, e treinos funcionais podem reduzir o risco de quedas”, lista o médico.

Assim como para iniciantes de qualquer idade, é preciso priorizar a avaliação médica antes de começar a prática e evitar sobrecargas excessivas, focando na qualidade do movimento.

“Tomando os devidos cuidados, tanto iniciantes quanto idosos podem aproveitar ao máximo os benefícios da academia sem comprometer a saúde, mas sim, melhorando a qualidade de vida cada vez mais”, conclui.