Rodrigo Garro, do Corinthians, se envolve em acidente com vítima fatal na Argentina

(Foto: Marcos Ribolli)





O meio-campista do Corinthians, Rodrigo Garro se envolveu em um acidente com um motociclista que acabou vindo a óbito, em La Pampa na Argentina, onde o jogador passa férias.

O camisa 10 do Timão prestou depoimento às autoridades durante a madrugada, foi liberado e está em casa com os familiares. O clube está em contato com o advogado do jogador na Argentina desde o ocorrido.

Segundo o "Diário Olé", as autoridades apuraram até o momento que o carro conduzido pelo jogador bateu de frente com uma moto e o condutor acabou falecendo. Garro e a pessoa que o acompanhava no veículo não sofreram grandes ferimentos, saindo ilesas do acidente.

As autoridades seguem trabalhando para determinar o que exatamente aconteceu no acidente e qual o grau de culpa do jogador.

Segundo o portal "Clarín", a vítima fatal foi identificada como Nicolás Chiaraviglio , de 30 anos, que conduzia uma motocicleta Guerreri Trio 110 cc.

O portal local "El Diário de La Pampa" informou que o acidente ocorreu no meio da madrugada do dia 4 de janeiro, que inclusive é a data de aniversário de Rodrigo Garro que completa 27 anos.

O promotor Francisco Cuenca é o responsável pela investigação do acidente, e ainda segundo o "Clarín", por enquanto, o incidente foi classificado provisoriamente como “homicídio culposo” até que haja uma análise completa dos diversos exames realizados no local do acidente.

A reportagem do ge procurou o Corinthians, que se posicionou em nota oficial.

Na madrugada deste sábado (04), o meio-campista Rodrigo Garro se envolveu em um acidente em La Pampa, na Argentina, que, infelizmente, resultou em uma vítima fatal.

Garro prestou os primeiros depoimentos, foi liberado e já está em sua casa. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta e manterão contato para mais informações.

O clube acompanha as investigações e aguardará a conclusão delas para voltar a falar sobre o caso.

O Corinthians presta solidariedade à vítima e aos seus familiares.

Globo Esporte