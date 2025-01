CBF volta das férias, mas futebol feminino do Brasil segue sem calendário

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)





A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não entrou em contato com os clubes para definir o calendário do futebol feminino de 2025.

A ESPN consultou equipes da primeira e segunda divisão nacional, que afirmaram continuar aguardando o posicionamento da entidade.

Em dezembro de 2024, a CBF enviou um ofício aos clubes informando que uma reunião seria agendada para janeiro, após a volta do recesso de fim de ano, que aconteceu na última segunda-feira (13). O objetivo desse encontro seria discutir mudanças no calendário e aumento do número de equipes na Série A1 e A2 do Brasileirão Feminino.

Entretanto, os clubes ainda aguardam uma confirmação oficial da data da reunião ou contato da CBF. O São Paulo confirmou o recebimento do ofício em dezembro, mas ainda não recebeu retorno ou confirmação de data.

"O São Paulo recebeu, em dezembro, um ofício informando que seria realizada uma reunião para tal, mas ainda não tivemos nenhum retorno e confirmação sobre a data. Estamos aguardando", informou o clube.

O Santos também relatou a falta de novidades.

"Recebemos somente um ofício antes do recesso, falando que haveria uma reunião para definir o calendário. Nada de novo", disse a assessoria do clube.

Diante da indefinição, as equipes das três principais divisões do futebol feminino permanecem sem datas ou regulamentos definidos para as competições, tanto nas categorias profissionais quanto nas juvenis.

Outros clubes do futebol feminino, como o Fluminense e o Bahia, também não foram contatados pela Confederação até o momento.

"Ainda não entraram em contato", afirmou o time carioca.

"Até o momento, o clube não recebeu nenhuma informação a respeito", declarou a assessoria baiana.

A ESPN entrou em contato com a CBF, que se posicionou por meio de nota oficial (leia completa abaixo). A entidade ainda informou que pretende marcar reunião com os clubes até o final desta semana.

Equipes como Palmeiras e Ferroviária, porém, salientaram que ainda não tem a definição da data para o encontro com a Confederação.

Leia a nota da CBF

A CBF aguardou o inicio do ano para promover uma ampla discussão sobre o calendário do futebol feminino de 2025.

O encontro inédito comandado pelo presidente Ednaldo Rodrigues vai reunir os representantes de todos os clubes que disputam as 3 divisões do futebol feminino.

A CBF pretende conduzir o processo de forma democrática, sem imposições e ouvindo todas as reivindicações.

O crescimento do futebol feminino é uma das prioridades da atual gestão, que conseguiu trazer para o Brasil a próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2027.

Na próxima temporada, a CBF vai ampliar os seus investimentos nas três divisões, criar novas competições e também aumentar os investimentos na base para formar novos talentos.

A entidade respeita a opinião de todos os representantes dos clubes, faz questão de ouvi-los e acredita que esse inédito debate vai construir avanços significativos para o futebol feminino, que a cada ano cresce mais.

ESPN