Luisa Stefani estreia no Australian Open nesta quarta-feira (15)

Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 27ª do mundo, estreia nesta quarta-feira (15), por volta das 22h30 (horário de Brasília) no Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, jogado em Melbourne, na Austrália. A competição será sua primeira após o procedimento no joelho realizado no final de novembro.

A brasileira e a nova parceira, a norte-americana Peyton Stearns, enfrentam a dupla da brasileira Ingrid Martins e da romena Irina Begu, no segundo jogo da quadra 12, no complexo de Melbourne Park.

"Animada para começar aqui no Australian Open. Tenho feito ótimos dias de treino e estou feliz com a minha preparação desde o procedimento. Então, agora é hora de desfrutar o desafio de voltar a competir", diz Luisa, tenista patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit, Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

Calendário

12/01 - Australian Open

03/02 - WTA 500 Abu Dhabi (Emirados Árabes)

10/02 - WTA 1000 Doha (Qatar)

16/02 - WTA 1000 Dubai (Emirados Árabes)

05/03 - WTA 1000 Indian Wells (EUA)

18/03 - WTA 1000 Miami (EUA)