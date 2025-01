Butler pede para ser trocado pelo Miami Heat: "Quero recuperar minha alegria"

(Foto: Tim Nwachukwu/Getty Images)





Uma das parcerias recentes mais icônicas da NBA está perto de acabar. De acordo com o site "The Athletic", o ala Jimmy Butler pediu para ser trocado pelo Miami Heat, após rumores de uma possível saída durante toda a temporada.

Em entrevista após a derrota do Heat para o Indiana Pacers, Butler sinalizou o desejo de uma mudança de ares.

- Eu quero recuperar minha alegria de jogar basquete. Onde for que seja, nós vamos descobrir em breve. Aqui estou feliz fora da quadra, mas eu quero voltar a ser dominante de alguma forma. Quero jogar, quero ajudar esse time a vencer. No momento, não estou fazendo isso - disse Butler.

Questionado se ele acreditava que poderia ser feliz jogando pelo Miami Heat, Butler respondeu:

- Provavelmente não.

A situação de Butler no Heat

Butler está em seu último ano de contrato com o Miami Heat. Antes do início da temporada, a imprensa americana afirmou que a franquia tinha decidido não oferecer uma renovação para o jogador, que tem uma opção unilateral de estender seu contrato por mais um ano.

Na última semana, o presidente do Miami Heat, Pat Riley, divulgou comunicado afirmando que a franquia não tinha intenção de trocar Butler. A situação agora muda diante do desejo explícito do jogador.

A janela de trocas da NBA se encerra no dia 6 de fevereiro.

Globo Esporte