Inter volta a perder na Copinha e não depende somente de si para avançar para 2ª fase

O Internacional foi derrotado por 1 a 0 pelo Barra-SC, nesta terça-feira (7), em duelo da 2ª rodada da Copinha. A partida, válido pelo Grupo 29, foi disputada no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos.

O resultado complica muito a situação do Internacional, que já havia perdido na estreia para o América-SE. O Colorado é o lanterna da sua chave, sem pontuar, fazendo o time catarinense chegar aos 3 pontos e ocupar a 3ª posição.

Flamengo de Guarulhos e América, que ainda jogam na rodada, podem eliminar o Inter de forma precoce em caso de empate. Se for para um dos dois vencer, o Inter torce para que seja o América, evitando que o Flamengo paulista chegue aos 6 pontos, pontuação que não poderá ser alcançada pelo time de Porto Alegre.

O Rubro-Negro de Guarulhos é o próximo adversário do Inter, em jogo marcado para a próxima sexta-feira (10). O Inter, mesmo se vencer, chegaria a 3 pontos, vendo América e Barra, que já possuem 3 pontos, se enfrentarem na última rodada.

O Inter saiu atrás com apenas 9 minutos de jogo com Lucas Vargas. O atacante do Barra fez com que seu time fosse para o vestiário, ao final do primeiro tempo, em vantagem, mas também foi o responsável por recolocar o Inter na partida.

Aos 16 minutos do segundo tempo, Lucas impediu a saída de bola do goleiro colorado, sendo premiado com o segundo cartão amarelo, deixando sua equipe com um jogador a menos e trazendo o Inter para seu campo de ataque.

Apesar da insistência, o time gaúcho não teve competência para sair de campo com, pelo menos, um ponto no bolso. O Inter ainda viu o Barra acertar a trave na reta final do jogo no que poderia ser um resultado ainda mais desastroso para um dos clubes de maior tradição do país.

