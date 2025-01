Bia Haddad conquista primeira vitória do ano na estreia em Adelaide

(Foto: Paul Kane/Getty Images)









Beatriz Haddad Maia venceu a partida de estreia do WTA 500 de Adelaide, ao lado da alemã, Laura Siegemund, na noite deste domingo (5). A dupla derrotou as cabeças de chave número 3, Lyudmyla Kichenok e Chan Hao-ching, por 2 sets 0, parciais de 6/4 e 6/0, e avançou às quartas de final do torneio.

Depois de uma estreia fraca no simples, na United Cup, no fim de dezembro, em que foi derrotada pela atual parceira de duplas, Laura Siegemund, Bia Haddad começou bem o ano de 2025. A brasileira e a alemã conquistaram cinco break points contra a dupla número 3 do torneio de Adelaide e ainda fizeram um belo "pneu" no segundo set.

Brasileira mais bem colocada do ranking, em 16º, Bia volta às quadras pelo simples nesta segunda-feira (6) e vai enfrentar a americana Madison Keys.

Globo Esporte