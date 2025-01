João Pedro marca, e Brighton empata com o Arsenal na Premier League

O Arsenal saiu na frente, mas sofreu o empate e ficou no 1 a 1 com o Brighton, neste sábado, em jogo da 20ª rodada da Premier League. O time de Mikel Arteta abriu o placar no Amex Stadium aos 16 minutos, com gol do jovem Ethan Nwaneri. Aos 16 do segundo tempo, o brasileiro João Pedro cobrou pênalti para empatar a partida e definir o placar final.

Com o tropeço, o Arsenal perde a chance de se aproximar um pouco mais do Liverpool na tabela de classificação da Premier League. Os Gunners somam agora 40 pontos, contra 45 do líder do campeonato, que tem dois jogos a menos e, caso vença as partidas a disputar, abrirá 11 pontos de vantagem. Uma delas é contra o Manchester United, em Anfield, neste domingo. O Brighton fica na 10ª colocação, com 28 pontos. Na próxima rodada, o Arsenal recebe o Tottenham, enquanto o Brighton duela com o Ipswich

