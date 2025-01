Palmeiras estreia em busca do tri com a maior goleada da sua história na Copinha

(Foto: Marco Miatelo/AGIF)





Campeão em 2022 e 2023, o Palmeiras iniciou a caminhada em busca do tricampeonato da Copinha em grande estilo. Sem tomar conhecimento do Náutico-RR, as Crias da Academia fizeram 9 a 0 na noite desta quinta-feira, em Barueri, pela primeira rodada do Grupo 19. Luigi, com dois gols e três assistências, e Thalys, que marcou duas vezes, foram os principais destaques do passeio alviverde. Sorriso, Agner, Figueiredo, Benedetti e Riquelme Fillipi também foram às redes. É a maior da atual edição até aqui e também o recorde alviverde na história da competição, superando os 8 a 0 sobre o Flamengo-SP, em 1999.

O Verdão larga na liderança isolada do Grupo 19, com três pontos. Já o Náutico-RR aparece em último. Oeste e Santa Cruz-AC, que empataram por 1 a 1, têm um ponto cada.

A segunda rodada da chave está marcada para terça-feira. Às 19h30, Oeste e Náutico-PR se enfrentam. O Palmeiras entra em campo na sequência, a partir das 21h45, contra o Santa Cruz-AC.

O Palmeiras dominou as ações por completo no primeiro tempo e contou com uma atuação inspirada da dupla Luigi e Riquelme Fillipi para construir o placar. Primeiro, Riquelme serviu Luigi abrir o marcador, aos 16 minutos. Depois, os papéis se inverteram, e Luigi, em linda jogada individual, deu assistência para Riquelme Fillipi ampliar, aos 25. Luigi foi mais uma vez às redes, aos 41, e depois o zagueiro Benedetti fechou a conta antes do intervalo, de cabeça após cobrança de escanteio, aos 45 minutos.

O roteiro se repetiu depois do intervalo - mas com um gol a mais em relação ao primeiro tempo. Figueiredo fez o quinto do Palmeiras após bela troca de passes dentro da área, aos oito minutos. O sexto saiu dos pés de Thalys, camisa 10, aos 14, na terceira assistência de Luigi no jogo. Agner, em bomba de fora da área, aos 28, novamente Thalys, aos 33, e Sorriso, aos 39, completaram o atropelo alviverde em Barueri.

Globo Esporte