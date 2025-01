SAF do Santa Cruz está próxima de ser vendida a empresários mineiros

(Foto: Marlon Costa/Agif)





Três anos depois de anunciar desejo em vender as ações do seu futebol, o Santa Cruz está muito próximo de assinar uma proposta vinculante para a constituição da sua SAF. O negócio é liderado por Vinícius Diniz, que esteve no comando da SAF do Athletic-MG, e Márcio Cadar, empresário influente do mercado financeiro. Ambos são os principais responsáveis pelo projeto, que também conta com a participação de outros investidores.

A notícia do interesse de Diniz na SAF foi divulgada inicialmente pelo podcast Beberibe1285 e depois pela Rádio 98, de Minas Gerais, e pelo jornalista Jorge Nicola, no X. A reportagem do ge avançou nas informações com fontes ligadas ao Santa Cruz, que confirmaram o negócio e deram mais detalhes.

O compromisso de investimento será de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, por 90% das ações do clube (10% continuam pertencendo à associação), abrangendo:

Patrimônio (incluindo o estádio Arruda e o Centro de Treinamento);

Pagamento de dívidas;

Investimentos escalonados no futebol;

Na estruturação do negócio, planeja-se a criação de um fundo de investimento para aportar este R$ 1 bilhão, nos moldes da operação realizada com a Portuguesa, recentemente.

Advogado detalha pilares da SAF Santa Cruz

O próximo passo do negócio será o due diligence, processo de análise e investigação que é realizado antes de qualquer transação comercial, parceria empresarial ou investimento. Vinícius Diniz, Márcio Cadar e Santa Cruz trocarão minutas de contrato para, depois, celebrar o acerto.

Há uma expectativa de que na próxima semana os empresários venham a Recife para tratar do assunto pessoalmente, embora as reuniões tenham ocorrido quase que diariamente, online, em São Paulo.

Processo interno do Santa Cruz

É importante frisar que, ao contrário que na maioria dos clubes associativos, no Santa Cruz, uma mudança no estatuto foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, em maio de 2022, que dá ao presidente executivo - hoje, Bruno Rodrigues - autonomia para constituir a Sociedade Anônima do Futebol no clube.

Sendo assim, o rito de transformação do Santa Cruz em SAF foi simplificado e depende, em tese, somente da decisão do atual mandatário. Que, no entanto, já sustentou compromisso, inclusive à imprensa, de apresentar todos os detalhes da futura SAF aos sócios-torcedores corais.

Quem é Vinícius Diniz

Vinícius Diniz é formado em Matemática e acumula mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Fundador da Futbraz, foi responsável por liderar a reestruturação do Athletic Club, onde atuou por dois anos, levando o time da Série D à Série B do Campeonato Brasileiro em anos consecutivos.

O empresário deixou o Athletic no ano passado. Em agosto, o clube anunciou a mudança de controle em sua estrutura administrativa, com a venda do Grupo Futbraz para novos investidores, sendo renomeado como F&P Gestão Esportiva.

Com a transação, Vinícius Diniz deixou o Conselho de Administração do clube e o controle da Futbraz.

Quem é Márcio Cadar

Especializado em Finanças Estruturadas e Mercado de Capitais, Márcio Cadar possui mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro. Ele foi conselheiro do Atlético-MG por 12 anos.

Possui dois MBAs pelo IBMEC (Gestão de Negócios e Marketing), curso de especialização em negociação pela Wharton Business School, da Universidade da Pensilvânia, curso de especialização em Finanças Comportamentais pela Universidade de Harvard e curso de especialização em economia comportamental pela Universidade de Chicago.

