Neymar diz que PSG deu errado por ego e admite briga com Mbappé: "Veio o Messi, ele ficou enciumado"

Neymar concedeu entrevista ao canal do Romário no Youtube (Foto: Reprodução)





Um ano e meio após deixar o Paris Saint-Germain, Neymar admitiu que teve problemas de relacionamento com o francês Kylian Mbappé. Segundo o brasileiro, o problema ocorreu a partir da chegada do argentino Lionel Messi. A revelação foi feita em entrevista para Romário, exibida nesta quinta-feira.

- O Mbappé não é chato. Tenho meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha. Foi um menino que no começo foi fundamental. Eu o chamava de Golden Boy. Eu brincava, ajudava, conversava. Ele ia na minha casa. A gente teve bons anos de parceria. Só que depois, quando veio o Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado, acho que não queria me dividir com ninguém. Aí começaram as brigas, as mudanças de comportamento - afirmou Neymar ao ser questionado pelo Baixinho se Mbappé é chato.

Para Neymar, o que impediu o PSG de conquistar títulos relevantes, mesmo tendo um ataque formado por ele, Mbappé e Messi, foi justamente o ego dos seus astros.

- Ego é bom, só que você tem que saber que você não joga sozinho. Tem que ter o outro cara do lado. Ego era de quase todo mundo. Não tem como dar certo. Se ninguém correr e ninguém se ajudar, é impossível ganhar alguma coisa - declarou.

Neymar acredita que viveu seu melhor momento da carreira no PSG. Mas com uma ressalva importante.

- Meu auge, meu prime foi no PSG. Jogando do jeito que eu estava no PSG, com certeza eu seria Bola de Ouro. Só que eu tive essas lesões, elas acabaram prejudicando. É óbvio que todo jogador quer ser Bola de Ouro. Mas não é algo que vai acabar com a minha vida.

O brasileiro lembrou também seu início no Barcelona e disse que levou seis meses para se adaptar ao futebol espanhol. Uma conversa com Messi, de quem se tornou grande amigo, ajudou Neymar a começar a brilhar no Barça.

- Cheguei lá no Barcelona com 21 para 22 anos, eu tinha acabado de ganhar a Copa das Confederações em cima da Espanha. Eu não me via confiante para jogar ali. Foram seis meses sem conseguir driblar ninguém, fazendo tudo errado.

- Teve um dia que me deu um desespero total, eu fui para um intervalo do jogo contra o Athletic Bilbao com muita raiva, comecei a chorar. Aí o Messi bate na porta e pergunta por que estou chorando, eu respondi que era nada, ele falou que estava ali para me ajudar e que era para jogar o futebol que eu estava jogando no Santos, sem pressão. Falou que eu podia contar com ele. Depois dali, comecei a entrar com mais confiança, mais animado e as coisas começaram a dar certo.

Depois de quatro ótimas temporadas no Barcelona, com oito títulos e sendo um dos destaques na conquista da Champions League de 2014/15, Neymar surpreendeu o mundo ao trocar o time catalão pelo PSG, que apostava na chegada de grandes nomes internacionais para tentar ganhar o título europeu.

Criticado na época por ter escolhido um time em que poderia ser o protagonista, Neymar negou que sua motivação para jogar no PSG tenha sido a oportunidade de conquistar prêmios individuais.

- Eu não fui com esse pensamento, para ser sincero. Não saí do Barça com o pensamento de ser o melhor do mundo. Na minha última semana no Barcelona, o Messi me perguntou: ‘Você está indo embora por quê? Você quer ser o melhor do mundo? Eu vou te fazer o melhor do mundo.’ Mas não era isso, eram outras coisas pessoais. Lógico que, financeiramente, era muito melhor do que no Barcelona e tinha os brasileiros que jogavam lá, Thiago Silva, Marquinhos, Daniel Alves e o Lucas, eram todos meus amigos. Fui arriscar, mas não foi com o pensamento de ser o melhor do mundo.

Atualmente no Al-Hilal, Neymar elogiou o técnico Jorge Jesus. A entrevista para Romário foi gravada antes das declarações do treinador na tarde desta quinta. O português admitiu que é pequena a chance de o Al-Hilal inscrever o craque brasileiro no Campeonato Saudita.

- O velho é embaçado. É difícil falar do Jorge, porque eu trabalho com ele há um ano, mas não todos os dias, porque machuquei o joelho. Ele é um cara muito sincero. Se você está mal, ele fala para você. Se você está bem, ele fala. Como treinador, ele é muito bom, trabalha a equipe muito bem, chega a ser chato. E é por isso que ele é vencedor. Eu gosto dele, é um cara que me trata superbem. Morro de rir com ele. Ele queria me ensinar pênalti uma época lá. Falei: 'Quer ensinar o padre a rezar missa?'.

Neymar admitiu que ficou balançado com a chance de voltar ao futebol brasileiro. Mas o jogador ainda não sabe seu futuro. Com contrato até junho deste ano com o Al-Hilal, o atacante está na mira de dois clubes dos EUA, um deles o Inter Miami, que conta com Messi e Suárez.

- Quando começou a sair isso, eu falei: "Nossa, que loucura". Me colocaram no Santos, no Flamengo... Eu falei: "Nossa, que legal, que gostoso". Todo mundo começou a mandar mensagem, começou a me dar um negocinho. Quero voltar um dia, mas não pensava nessa possibilidade. Depois que começaram essas notícias, eu falei: 'Nossa...'.

O atacante, porém, preferiu não escolher se prefere jogar no Santos ou no Flamengo.

- É emoção ou razão. Sempre falei do Flamengo, sempre tive vontade de jogar no Flamengo, por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, é a minha casa.

