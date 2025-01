Grêmio anuncia contratação de Cuéllar, campeão da Libertadores pelo Flamengo

(Foto: Michael Regan/Getty Images)





O Grêmio anunciou oficialmente nesta quarta-feira (15) a contratação do volante Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo e que estava no Al-Shabab, da Arábia Saudita. O jogador, de 32 anos, acertou por dois anos com o Tricolor Gaúcho.

De acordo com o Grêmio, Cuéllar deverá desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames e assinar contrato. Ele estava no futebol da Arábia Saudita desde 2019.

No Brasil, o volante teve destaque com a camisa do Flamengo. Foram quatro temporadas no Rubro-Negro, com os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019, além dos Campeonatos Cariocas de 2017 e 2019.

Nos últimos dias, sua situação com o Grêmio estava praticamente definida. Restava apenas a rescisão de seu contrato com o Al-Shabab, que foi concluída.

Ele é o segundo reforço anunciado pelo Tricolor para a atual temporada. O outro foi o lateral-direito João Lucas, ex-Juventude e Santos. O Grêmio ainda conta com uma novidade na casamata, já que Renato Portaluppi deixou o comando e Gustavo Quinteros foi contratado para a posição.

