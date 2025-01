Studio Zen Pilates Ribeirão Preto oferece gama completa de exercícios que envolvem Pilates, Yoga e Garuda

O Studio Zen Pilates Ribeirão Preto se destaca por oferecer uma gama completa de exercícios que envolvem Pilates, Yoga e Garuda. As atividades praticadas em nosso espaço podem ser realizadas por todas as idades, sempre supervisionadas pela educadora Marlene Ruginski.

O método que se destaca no Studio é o Garuda, que envolve Pilates e Yoga, desenvolvido por James D’Silva, que trabalhou por muitos anos como dançarino e hoje dissemina a prática pelo mundo todo.

“O Garuda é a resposta para a busca de muitas pessoas pelo corpo mais forte, mais flexível e tonificado. O método auxilia também no treino cardiovascular, enquanto exercita a mente e o corpo.”, explica Marlene. A profissional diz ainda que as aulas possuem níveis que vão do iniciante ao avançado, e é indicada para todos. “Cada aula promove uma nova e desafiadora forma de isolar grupos musculares fragmentando o movimento, o que pode ser importante para praticantes de treinos desportivos ou para um programa de reabilitação, por exemplo. O Garuda pode ser praticado por pessoas de todas as idades.”

No Studio Zen Pilates Ribeirão Preto, Marlene aplica cinco modalidades: Foundation, Chakra, Dhara, Graha e Seated & Standing. Vamos entender mais sobre cada divisão:

Foundation

É a modalidade mais conhecida do Garuda. Os movimentos se iniciam isolando os músculos individuais e depois passam para as linhas miofasciais (tecido que envolve o músculo). Os movimentos passam pela transição de exercícios em decúbito dorsal, lateral, ventral, quatro apoios, até chegar na posição em pé.

Chakra

Esta modalidade foca na roda energética do corpo, que permite novos desafios de percepção, ativando nossa coragem física e mental. O Chakra dá ênfase no trabalho de expansão, alongamento e fortalecimento do corpo.

Dhara

O Dhara é realizado com os pés no chão, promovendo o senso de confiança e amor através da paz promovida pelo movimento. O exercício é realizado em banquinhos, simplificando o repertório e tornando os movimentos avançados mais acessíveis a alunos iniciantes ou lesionados.

Graha

Este exercício é realizado com os Yoga Bricks (tijolos) como suporte para auxiliar e expandir os movimentos. Este treino é desafiador, que instiga a simetria bilateral e instabilidades no corpo funcional.

Seated & Standing

A modalidade foca na força, estabilidade, equilíbrio e mobilidade articular. Os membros são constantemente desafiados por meio de treinamento funcional, com movimentos complexos que fortalecem o núcleo do corpo.

Ficou interessado em conhecer as modalidades? Então vem para o Studio Zen Pilates Ribeirão Preto!

