Em sua segunda Copinha e capitão do Água Santa, Filipe Dahora celebra classificação e já mira o Fluminense

Aos poucos, o Água Santa segue fazendo bonito na Copa São Paulo 2025. Após classificação na primeira fase, foi a vez de ser melhor no duelo paulista e seguir vivo na competição.

Neste domingo, o time mediu forças com o Linense e foi melhor no confronto, vencendo por 2×1 e eliminando o rival. Capitão do time em sua segunda Copinha pelo Água Santa, o lateral-direito Filipe Dahora faz questão de enaltecer a classificação. “Feliz demais por termos passado de mais uma fase, agora em jogo decisivo, onde você não pode vacilar. O Linense tem um time forte, já conhecíamos, mas graças a Deus fomos melhores e merecemos passar. Agora já tem mais uma pedreira”, afirmou.

A pedreira que o capitão do Água Santa se refere é o duelo já confirmado pela terceira fase. Nesta terça-feira, o clube de Diadema terá pela frente o Fluminense, às 19h30, em São Carlos. Filipe Dahora projeta o confronto. “Claro que comemoramos muito no vestiário nossa classificação, mas na hora já focamos na próxima fase. Vamos ter um grande clube pela frente, o Fluminense vem fazendo também uma grande Copinha, tem um grande time. É fazer nosso jogo da melhor forma possível para buscar essa classificação para o Água Santa”, finalizou.

