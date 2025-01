Ginásio de campeão da Libertadores de Futsal, Arena Sorocaba sofre com onda de furtos

(Foto: Guilherme Mansueto/Magnus Futsal)





A casa do atual campeão da Libertadores de Futsal está completamente no escuro. A Arena Sorocaba, ginásio onde o Sorocaba Futsal manda seus jogos, foi alvo de mais um furto de fios de cobre e está há quase uma semana sem energia elétrica.

O local no interior de São Paulo é de propriedade da Prefeitura de Sorocaba. Em nota oficial enviada ao ge (veja na íntegra ao final da reportagem), a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida informou que "está levantando todo o material necessário para providenciar o devido reparo".

Segundo o órgão municipal, foram registradas oito ocorrências na Arena Sorocaba, ao longo de 2024, sendo cinco furtos de fios de cobre.

O último caso foi constatado na manhã da última quarta-feira (dia 1° de janeiro) e, desde então, os reparos não foram realizados.

Relatos indicam que o município pouco ou nada fez para resolver o problema crônico dos furtos no ginásio. A Arena inaugurada em 2016 não tem nenhuma câmera de segurança, tanto dentro quanto do lado de fora. Também não há segurança permanente. As únicas ações são as rondas policiais que ocorrem eventualmente.

O Sorocaba Futsal atua na Arena por meio de uma parceria com a prefeitura. Vencedor de todos os títulos possíveis e atual campeão da Libertadores, o clube é um dos mais vitoriosos da história do futsal.

O ginásio abriga até uma homenagem ao craque Falcão, com a eterna camisa 12 aposentada do ídolo máximo do esporte e do time do interior paulista. O local já foi hospital de campanha e, em 2022, sofreu com diversos problemas estruturais.

O Sorocaba se reapresenta para a temporada 2025 no dia 20 de janeiro. As datas dos primeiros jogos do ano ainda serão divulgadas pelas entidades organizadoras das competições que o clube disputará.

Veja a nota oficial da Prefeitura de Sorocaba

"A Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav) informa que está levantando todo o material necessário para providenciar o devido reparo na Arena Sorocaba. Por sua vez, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba mantém equipes atuantes 24 horas por dia, realizando o patrulhamento preventivo nos espaços e próprios públicos, com vistas à segurança do patrimônio e, principalmente, da população, seguindo o que preceitua a Constituição Federal e a Lei Federal 13.022/14.

Aliás, a GCM está atenta e acompanhando de perto tais demandas, dando sempre apoio às ações da Polícia Militar (PM), que é a responsável pelo policiamento ostensivo na cidade. A Corporação intensificou as rondas nos arredores da Arena Sorocaba. Em 2024, a GCM realizou 715 patrulhamentos preventivos e registrou oito ocorrências no local, sendo cinco de furto. Na ocasião, uma pessoa também foi presa em flagrante, após separar objetos, com a intenção de furtá-los.

A população sempre pode colaborar com o trabalho das autoridades, acionando os fones 153 (GCM) e 190 (PM), para fazer denúncias, as quais são chegadas de imediato, o que aumenta a chance de registros de flagrante. A Administração Municipal também realiza a “Operação Ferro-velho”, sobretudo, para combater casos de receptação e inibir furtos, inclusive na Zona Oeste da cidade, cujas ações prosseguem. Em 2024, 190 pontos foram fiscalizados, sendo emitidos cerca de 90 autos de infração, entre multas e notificações, e 15 interdições.

Outra iniciativa é a continuidade da Operação Delegada, via convênio com o Governo do Estado, que conta com a atuação de PMs, nos horários livres de escala de trabalho, atuando como agentes do serviço público municipal".

Globo Esporte