Após lesão muscular, Gabriel Medina deve ficar fora da temporada 2025 da WSL

(Foto: William Lucas/COB)



Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





Gabriel Medina não deve disputar a temporada 2025 da WSL (World Surf League). No dia 10 de janeiro, o surfista brasileiro sofreu uma ruptura do músculo peitoral maior esquerdo e passou por uma cirurgia no dia seguinte, 11. A estimativa é que o atleta fique de 4 a 6 meses em recuperação, a depender de sua evolução e da gravidade da lesão.

De acordo com o médico Rodrigo Martins Silva Caetano, da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo, esta lesão é considerada grave, especialmente para atletas de alto rendimento. “O peitoral maior é um músculo muito forte, essencial para movimentos como empurrar, puxar, agarrar e realizar rotação interna do braço. Se não tratado adequadamente, pode resultar em perda de força, limitação funcional e dificuldade de retorno ao esporte em alto nível, além da deformidade estética”, explica.

O profissional também destaca que a cirurgia dura em torno de 1 a 2 horas, onde são avaliados a extensão da lesão, a qualidade do músculo e do tendão e se há alguma tensão muscular. “O cirurgião repara a lesão fixando o músculo de volta ao osso do braço, utilizando âncoras, buttons ou outras técnicas específicas”.

Medina deve passar por um tratamento que consiste em repouso, fortalecimento e mobilidade do músculo, além de acompanhamento multidisciplinar para não ocorrer uma nova lesão. “Com o tempo, são introduzidos exercícios para recuperar a mobilidade do ombro. Posteriormente, fortalecer o músculo e readaptar o atleta ao esforço físico e movimentos típicos do esporte, progressivamente”, explica Caetano.

Por outro lado, o médico mostra que este tipo de lesão é mais comum em esportes que envolvem levantamento de peso, especialmente durante o treino de supino.

“O mecanismo de lesão geralmente envolve uma contração excêntrica do músculo peitoral maior quando o braço está em uma posição de abdução e rotação externa. No caso do Medina, aparentemente essa era a posição do braço esquerdo quando ele cai na água. Possivelmente essa foi a causa da lesão”.

Por isso, o profissional destaca três importantes dicas para evitar este tipo de lesão:

- Realizar um bom aquecimento e alongamento dinâmico antes de surfar.

- Fortalecer os músculos do peitoral maior e estabilizadores dos ombros.

- Contar com uma equipe multidisciplinar para monitorar a condição física e corrigir possíveis desequilíbrios musculares.

Gabriel Medina foi o primeiro surfista brasileiro a ganhar um mundial de surfe, em 2014, além de vencer as temporadas de 2018 e 2021. Nas Olimpíadas de 2024, em Paris, foi medalha de bronze. Medina também coleciona outras medalhas na WSL. Foi bronze em 2015 e 2016 e medalha de prata em 2017 e 2019. Em 2015, foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, na categoria Ícones, segundo a revista Time.