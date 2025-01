Ídolos do Liverpool criticam Alexander-Arnold por negociação com o Real Madrid

(Foto: Getty Images)





A negociação entre o lateral Alexander-Arnold e o Real Madrid, que movimentou o mercado antes mesmo da abertura da janela de transferências de janeiro, foi motivo de críticas por parte de ídolos do Liverpool. O ex-zagueiro Carragher e o ex-atacante Michael Owen, hoje comentaristas na Inglaterra, indicaram que o atleta e seus agentes têm uma estratégia para deixar o clube sem custos no meio do ano.

Segundo o jornal "The Times", o Real Madrid fez uma oferta ao Liverpool para contratar ainda em janeiro o lateral inglês, que tem contrato com o atual clube até o meio do ano. A equipe de Arne Slot, porém, teria recusado a proposta. Os espanhóis teriam como planejamento real assinar sem custos com Arnold ao fim da atual temporada.

- Adoro Trent como pessoa e como jogador, mas seus empresários teriam dito ao Real Madrid para fazer uma oferta, sabendo que o Liverpool recusaria. É para tentar cobrir eles mesmos quando ele sair de graça. De novo, é algo que o clube e os torcedores não precisam com um grande jogo chegando - disse Carragher.

A imprensa espanhola indica que o Arnold já tem um acordo com o Real Madrid para rumar à Espanha no meio do ano, ao fim de seu contrato com o Liverpool. Na teoria, o atleta não gostaria de deixar o clube inglês antes do fim da temporada, por conta da boa relação que tem com o clube onde foi formado. Mas teria decidido mudar de ares e não renovar o vínculo com os ingleses.

- O fato de o Real Madrid agora ter deixado clara sua intenção de contratar Alexander-Arnold me leva a acreditar que é só uma questão de tempo para que ele assine. Se ele fosse assinar uma renovação, o Real não teria feito oficialmente uma proposta - comentou Michael Owen.

Globo Esporte