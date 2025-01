Fifa suspende presidente de federação do Panamá por chamar jogadora de "gorda"

O Comitê de Ética da Fifa puniu o presidente da Federação Panamenha de Futebol (FPF), Manuel Arias, por uso de linguagem indevida contra uma jogadora da seleção do Panamá. O gestor ficará seis meses afastado das atividades por ter chamado a meia Marta Cox de "gorda" e "fora de forma", em resposta a críticas por falta de apoio no futebol feminino.

— Ela estava fora de forma, estava gorda. Não conseguia se movimentar em campo, essa é a realidade. É muito fácil falar que não tem apoio e que a Federação é uma porcaria. Marta Cox não faz parte da Liga do Panamá há mais de três anos, ela não sabe nada que acontece aqui. A única coisa que falamos para as jogadoras é que elas fizessem uma autocrítica — disse Manuel Arias.

Os comentários feitos por Arias aconteceram durante entrevista em uma live, em março, e se referiam ao desempenho de Marta Cox na Copa Ouro Feminina da CONCACAF, realizada no início do ano passado. A jogadora criticou a Federação do Panamá pela falta de apoio, após a seleção ser desclassificada na fase de grupos e com três derrotas consecutivas.

A FPF comunicou na quinta-feira que foi notificada da sanção da Fifa, que vai até 14 de julho de 2025. O vice-presidente Fernando Arce assumirá o cargo na ausência de Arias. A instituição reconheceu que ainda há muito a ser feito pelo futebol feminino, mas afirmou que continuará trabalhando pela modalidade.

Marta Cox é uma das principais jogadoras da seleção panamenha, tendo marcado o primeiro gol do Panamá em uma Copa do Mundo Feminina, durante a edição de 2023. Na época das declarações, ela era atleta do Xolos Femenil, do México, mas anunciou nessa quinta sua transferência para o Fenerbahçe.

Manuel Arias publicou uma nota nas redes sociais em que afirma ter usado uma linguagem "muito infeliz" e que não deveria ser "utilizada por um dirigente de alto cargo". O presidente pediu desculpas pelas falas, disse estar ciente do grave erro que cometeu e que aceita as consequências sancionadas pela Fifa.

Globo Esporte