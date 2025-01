Atlético-MG e Cruzeiro empatam em clássico brigado pela FC Series

(Foto: Pedro Souza/Atlético)





Atlético-MG e Cruzeiro empataram em 0 a 0 neste sábado (18), em amistoso pela FC Series, no Inter&Co Stadium, em Orlando. O clássico foi mais brigado do que jogado. A Raposa ficou mais perto da vitória e teve duas boas chances com Gabigol, que parou em Éverson em ambas.

Depois de um 2024 decepcionante com derrotas nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, o Atlético-MG mostrou muito pouco no seu primeiro jogo na temporada. O Galo ainda não conta com todos os seus reforços e também sentiu falta dos jogadores que deixaram a equipe. O Alvinegro seguirá com seu elenco principal nos Estados Unidos, onde enfrenta o Orlando City no próximo sábado (25).

O Cruzeiro começou 2025 com dois empates, mas deixou a sua torcida empolgada com os novos nomes que entraram em campo pela Raposa. Além de ter criado as melhores oportunidades do clássico, o time de Fernando Diniz também não deixou seu rival atacar. O Cabuloso encerrou sua passagem pela Flórida e agora retorna ao Brasil para iniciar a disputa do Campeonato Mineiro.

Os dois times estreiam, com times alternativos, no Campeonato Mineiro neste domingo (19). O Atlético-MG duela com Aymorés às 11h e o Cruzeiro recebe o Tombense às 20h.

Desde o início do primeiro tempo, ficou claro que não existiria um amistoso no clássico. Foram 2 cartões amarelos e 10 faltas em pouco mais de 10 minutos. Com o pouco de bola rolando que o jogo tinha, o Cruzeiro tinha a posse e empurrava o Atlético-MG para seu campo de defesa.

No entanto, a primeira finalização foi do Atlético-MG. Hulk chutou de fora da área, mas não apresentou perigo algum ao gol de Cássio. O Cruzeiro criou duas boas oportunidades. William finalizou bola que passou rente à trave e Gabigol ficou cara a cara com Éverson, mas chutou em cima do goleiro.

O Cruzeiro voltou para o segundo tempo ainda mais ofensivo e criou problemas para a zaga atleticana já nos primeiros minutos. Éverson fez grande defesa logo de cara para evitar gol de Eduardo. Pouco depois, o goleiro precisou ser decisivo de novo para frustrar finalização de Gabigol, em duelo que já promete para os próximos clássicos.

O Atlético-MG, por outro lado, não conseguiu praticamente nada ofensivamente e se preocupou em segurar o empate. A postura defensiva do Galo quase foi punida nos acréscimos. Em uma blitz final, a Raposa ficou muito perto de marcar. Tevis exigiu que Bruno Fuchs tirasse bola em cima da linha e Lucas Silva soltou uma bomba que passou raspando o gol de Éverson.

Flashscore